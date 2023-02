O cantor Lenine se disfarçou e andou de máscara pelas ruas de Recife, em Pernambuco, nesta segunda-feira de carnaval, dia 20. O cantor publicou um vídeo no Instagram no qual aparece andando pelas ruas com familiares sem ser notado pelos foliões. Após a caminhada, ele revela a identidade. “Pinto no lixo”, escreveu o artista na legenda.

Na rede social, fãs comentaram a fantasia do cantor. “Essa dancinha aí eu ia reconhecer. E com essa família maravilhosa, acabou o disfarce”, comentou uma seguidora. “Se eu estou na rua e ele tira a máscara assim, eu desmaio de verdade”, escreveu outra.

Lenine não é o único famoso a usar disfarce para curtir o carnaval. A cantora Anitta se disfarçou para curtir a folia em Salvador após realizar um show na capital baiana.