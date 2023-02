A música Zona de Perigo, do cantor Léo Santana, está na 16ª posição do Spotify Global, ou seja, está entre as mais reproduzidas da plataforma no mundo.

Lançada em dezembro do ano passado, a faixa se tornou uma forte candidata a ser o hit do carnaval de 2023 por ter um refrão chiclete e uma coreografia fácil. Nas redes sociais, a música já é um sucesso, com uma coreografia realizada pelo cantor que se tornou viral.

Zona de Perigo disputa com outros hits, como Lovezinho, de Treyce; Leão, de Marília Mendonça; Bombonzinho, da dupla sertaneja Israel e Rodolfo com Ana Castela, além de Ai Papai, de Anitta, MC Danny e Hitmaker.