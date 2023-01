Roberto Dziura Jr/AEN

Os shows gratuitos nos palcos do Verão Maior Paraná neste início de 2023 conquistaram o coração do público e neste final de semana a seleção de atrações deve levar milhares de pessoas para as areias do litoral paranaense. Para a estrutura montada em Matinhos, estão programados shows com o sertanejo Leonardo, na sexta (20), e a dupla George Henrique & Rodrigo, no sábado (21). Em Pontal do Paraná, sobem ao palco Bruno & Barreto, na sexta, e Trio Parada Dura, no sábado.

Iniciativa do Governo do Estado, em parceria com a Renault do Brasil, os shows, que iniciaram no dia 06 de janeiro, estão reunindo milhares de veranistas que estendem o dia na praia para ouvir boa música. Os shows têm entrada gratuita e a agenda completa pode ser conferida no site www.verao.pr.gov.br. A programação começa às 20 horas no palco, com animação e recreação.

Ainda estão programados mais três finais de semana de apresentações com grandes nomes da música nacional, como Fernando & Sorocaba, Guilherme & Santiago e a banda Ara Ketu. Turistas e moradores ainda terão a chance de acompanhar os sucessos de Pedro Paulo & Alex, João Bosco & Vinícius e Maria Cecília & Rodolfo. Até agora, já tocaram nos palcos Eduardo Costa, Alemão do Forró, Antony & Gabriel, Edson & Hudson, Jeann & Julio e César Menotti & Fabiano.

LEONARDO – Ídolo de várias gerações, o cantor Emival Eterno (Leonardo) se confunde com a história da música sertaneja atual. Quarto filho de oito irmãos do casal Carmem e Avelino, Leonardo nasceu em Goianápolis, em Goiás, em 25 de julho de 1963. Era inseparável do irmão Leandro (Luís José), dois anos mais velho. Juntos, e incentivados pelo pai, começaram a tocar e a cantar sucessos dos ídolos Chitãozinho & Xororó ainda quando ajudavam a família na lavoura de tomate.

Devido a inúmeras dificuldades financeiras, a família mudou-se várias vezes, mas o sonho musical continuava de pé. Os irmãos arrumaram empregos diferentes e dedicavam cada minuto de folga aos ensaios. Tio Zé, irmão de Dona Carmem, viajava com eles e se encarregava de conseguir apresentações para a dupla, assim como Anselmo, patrão de Leonardo. Nessa época o nome da dupla foi escolhido, uma referência aos gêmeos Leandro e Leonardo, filhos de um funcionário da farmácia em que Leonardo trabalhava.

As apresentações não rendiam muito, mas eles não desanimaram. O primeiro contrato para cantar num lugar melhor foi assinado por quatro salários mínimos. O primeiro disco, gravado com recursos próprios e a ajuda de amigos, saiu em 1984 e tinha como destaque a música “Hoje Acordei Chorando”. O disco era vendido nos bares onde cantavam.

Em busca da realização profissional, Leandro e Leonardo constantemente viajavam a São Paulo, com a ajuda financeira de um joalheiro de Goiânia, para tentar um contrato com alguma gravadora. Nessa época, a música “Contradições” (Martinha e César Augusto), gravada no disco “Leandro e Leonardo – Volume 1”, de 1986, começava a ficar conhecida. Mas o sucesso da dupla aconteceu com o hit “Entre Tapas e Beijos”, gravado no terceiro disco.

No quarto volume “Leandro e Leonardo”, lançado em 1990, a canção “Pense em Mim” bateu todos os recordes de execução nas rádios e a dupla conquistou o País. No auge do sucesso e perto de lançar o disco “Um Sonhador”, em junho de 1998, Leandro começou a sentir-se mal e após muita luta não resistiu ao câncer e faleceu.

Com o apoio da família e dos fãs, Leonardo lançou em 1999 seu primeiro disco solo intitulado “Tempo”. Após 18 CDs e seis DVDs lançados, Leonardo soma a marca de mais de 30 milhões de cópias vendidas. Com seu carisma e talento, concretiza o sonho de dar continuidade à carreira da dupla.

GEORGE HENRIQUE & RODRIGO – Da grande tradição de Goiás para a música sertaneja também vem a dupla goianiense George Henrique & Rodrigo. George Henrique foi o primeiro a despertar para a música e com o tempo os irmãos começaram a cantar informalmente para amigos e familiares, até Rodrigo entrar no circuito, o que movimentou a cena dos bares de Goiânia.

Compositores, intérpretes e extremamente talentosos, os irmãos conquistaram o topo das plataformas de streaming com o sucesso de “Vai Lá Em Casa Hoje”. Eles alcançaram não só o topo do Spotify Brasil como também entraram no ranking global entre as 50 mais ouvidas com o hit. A faixa foi lançada em outubro de 2022 e marca uma das últimas aparições da eterna rainha da sofrência, Marília Mendonça.

Eles surgiram em 2011 com o DVD “Esquenta Pra Balada”, gravado num posto de gasolina, ponto de partida para as noites de Goiânia, onde os irmãos vivem até hoje. Ao longo dos anos fizeram parcerias com grandes nomes como Gusttavo Lima, Jorge & Mateus, Henrique & Juliano, Zé Neto & Cristiano, DJ Lucas Beat e os padrinhos Bruno & Marrone.

BRUNO & BARRETO – Os amigos e parceiros Bruno César Bortholazzi e André Luiz Evaristo Tavares, popularmente conhecidos como Bruno & Barretto, formam uma das principais duplas sertanejas do momento, conseguindo emplacar diversos hits dançantes e conquistar milhares de fãs por onde passam.

A dupla começou a carreira em 2014 em Londrina, Norte do Paraná. Anteriormente, Barreto já fazia certo sucesso na internet por conta de alguns vídeos que postava no YouTube cantando e tocando. Após isso, um grupo de empresários sugeriu a criação de uma dupla.

Os dois primeiros grandes hits vieram em 2015, com “Farra, Pinga e Foguete” e “Eu Quero é Rolo”, duas das músicas mais escutadas daquele ano. Com um ritmo bem dançante e moderno, além de vocais chamativos, Bruno & Barretto são uma das sensações do momento.

TRIO PARADA DURA – Em 2022, o Trio Parada Dura completou 50 anos de trajetória passando por um momento especial. Se no auge da carreira eles venderam 100 milhões de discos (com 11 discos de ouro, cinco de platina e um DVD de ouro), agora os veteranos contabilizam plays e views desfrutando a nova fase como lendas vivas do sertanejo nacional. O grupo coleciona atualmente 1,4 milhão de ouvintes mensais em uma plataforma digital.

O primeiro sucesso, ainda na época do disco de vinil e da fita K7, foi “Telefone Mudo”, até hoje uma das músicas sertanejas mais regravadas. Ao longo de cinco décadas e seis formações o trio sertanejo, que nasceu em Minas Gerais, emplacou dezenas de hits como “Fuscão Preto”, “As Andorinhas”, “Passa Lá” e “Bobeou… A Gente Pimba”.

Em setembro de 2020, o saudoso Eduardo Borges, conhecido como “Parrerito”, faleceu de Covid-19. Leonito se tornou a nova voz do Trio Parada Dura. A atual formação conta com Leonito (primeira voz), Xonadão (sanfona) e Creone (segunda voz), remanescente da primeira formação e um dos nomes mais experientes do mercado sertanejo. Eles cortam o Brasil com uma média de 12 apresentações/mês e ganharam o apelido carinhoso de “Rolling Stones do Sertão”.

No ano passado, o Trio iniciou o projeto “Na Chalana 2” com participações de Gustavo Mioto, Rio Negro & Solimões e Cezar & Paulinho, como parte das comemorações de meio século de estrada.

VERÃO MAIOR PARANÁ – O Verão Maior Paraná tem ações voltadas aos veranistas e à comunidade local, com atividades esportivas e de lazer, aulas de ginástica, dança, caminhadas, recreação infantil, torneios e eventos esportivos, além de uma série de outras práticas relacionadas ao entretenimento. Acesse o site www.verao.pr.gov.br e confira a programação completa das atrações promovidas pelo Governo do Estado. As ações acontecem nos municípios do Litoral, além de Porto Rico e São Pedro do Paraná, no Noroeste do Paraná.

Serviço:

Sexta-feira (20), a partir das 20 horas

Leonardo (Palco Matinhos – Avenida Atlântica)

Bruno & Barreto (Palco Pontal do Paraná – Centro de Eventos, Av. Sete de Setembro)

Sábado (21), a partir das 20 horas

George Henrique & Rodrigo (Palco Matinhos)

Trio Parada Dura (Palco Pontal do Paraná)