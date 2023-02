Polly Samson, mulher do guitarrista do Pink Floyd, David Gilmour, usou o Twitter para criticar Roger Waters, ex-integrante do grupo, na segunda-feira, 6. Ela chamou o ex-baixista de “antissemita e misógino”.

“Tristemente @rogerwaters você é antissemita até o seu núcleo podre. Também um apologista de Putin e um mentiroso, ladrão, hipócrita, sonegador de impostos, dublador, misógino, doente de inveja, megalomaníaco. Chega de suas bobagens”, escreveu a letrista do grupo.

O comentário de Polly ocorre depois de Waters afirmar ao jornal Berliner Zeitung que está aberto a ouvir o presidente da Rússia, Vladimir Putin, e de considerar o mandatário como gângster, mas, apesar disso, também responsabiliza o presidente Joe Biden pela guerra na Ucrânia.

O músico, por sua vez, publicou uma resposta à publicação da letrista. “Roger Waters está ciente dos comentários incendiários e extremamente imprecisos feitos sobre ele no Twitter por Polly Samson, os quais ele refuta inteiramente. Ele está atualmente recebendo conselhos sobre sua posição.”