Após acusação de assédio que resultou na expulsão do cantor MC Guimê no Big Brother Brasil 23 na noite desta quinta-feira, 16, a esposa do artista, a cantora Lexa, fretou um jatinho particular para conversar com o marido no Rio de Janeiro, onde ficam os Estúdios Globo.

O anúncio foi feito nas redes sociais durante a madrugada desta sexta-feira, 17, onde a cantora mostrou estar acompanhada de amigos e familiares e afirmou: “O que vai acontecer só Deus sabe, até porque são quase 10 anos juntos, é muito tempo”.

Após a expulsão, a artista publicou vídeo onde chorava compulsivamente e dizia ser “um pesadelo” a situação que vivenciava. Lexa foi destaque e um dos principais assunto no Twitter durante o dia com usuários que se compadeceram da situação. Horas depois, a artista afirmou que mais calma e havia decidido fretar um jatinho particular para ir ao Rio de Janeiro “conversar e botar tudo em pratos limpos, decidir o que vai ser da vida, mas principalmente, estar do lado em um momento tão difícil”.

A cantora disse que pretende respeitar seus sentimentos e não quer se expor muito. “Sou um ser humano e minhas dores são válidas”, concluiu.

O funkeiro foi acusado de assediar a mexicana Dania Mendez, que faz um intercâmbio na casa do reality show, na madrugada de quinta-feira, 16, durante a festa de sua liderança. A cantora, que acompanhava a participação do marido no programa e compartilhava seu apoio nas redes, se manifestou durante toda a quinta-feira, e se mostrou magoada com as ações de Guimê durante a festa.

“Eu estou assustada, no fundo do poço, machucada e não tenho forças para nada. Não assistirei mais o programa e me retiro completamente desse cenário. Obrigada pelo carinho de todos, mas agora é hora de cuidar de mim”, disse Lexa em nota mais cedo.

O que causou a expulsão?

O lutador de MMA Antônio Cara de Sapato e o cantor MC Guimê foram expulsos do BBB 23 nesta quinta, 16, após assediarem a mexicana Dania Mendez, que entrou na casa para um período de intercâmbio nesta semana. O anúncio foi feito ao vivo pelo apresentador Tadeu Schmidt.

Na edição ao vivo, o programa exibiu a cena em que MC Guimê passa a mão nas costas e no bumbum da mexicana, que repele o gesto. Depois, as imagens mostram o lutador Cara de Sapato beijando a participante, que não retribui e dá leves tapas nas costelas dele.

Dania Mendez disse à produção que não se sentiu incomodada pela situação. “Eu não esperava, foi muito rápido… Foi normal”, afirmou ela sobre o beijo.

Apesar disso, Tadeu Schmidt afirmou que Guimê e Sapato “passaram do ponto” e contrariaram as regras do programa e por isso estavam eliminados.