O rapper norte-americano Lil Nas X fez sua primeira viagem para o Brasil para se apresentar no festival Lollapalooza, que aconteceu nos dias 24, 25 e 26 de março, no Autódromo de Interlagos. Na segunda-feira, 27, em entrevista ao programa The Late Late Show com James Corden, o astro assumiu que saiu com caras famosos de um aplicativo.

No quadro Carpool Karaoke, onde Corden e o entrevistado vão passeando de carro pela cidade, Lil contou sobre a carreira, sonhos, tentou tocar um trompete e ainda assumiu que conheceu famosos por um aplicativo de namoro para celebridades.

Entre uma música e o outra, Corden questionou o astro sobre como ele fazia para namorar e se relacionar e foi quando a revelação surgiu.

“Acho que parei de usar assim quando comecei a gostar de conhecer pessoas pessoalmente, e Raya tem muito famoso, todo mundo é famoso por lá. Eu conheci, sair, eu conheci caras famosos. Acho que descobri que não gosto de namorar famosos”, assumiu o astro.

Ainda durante o quadro, Corden levou o rapper para um set de gravações de uma novela norte-americana, The Bold and the Beautiful, onde eles interpretaram um par de ajudantes de garçom.