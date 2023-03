Reprodução capa

Em comemoração ao mês das Mulheres, a escritora curitibana Renata Barrozo Baglioli lançará seu livro de poesias “Daquelas Mulheres”, no dia 25 de março, das 10 às 13 horas, na Editora Inverso. O lançamento faz parte do evento “Mulheres que escrevem”, o primeiro do ano organizado pela editora voltado às autoras nacionais e contará com música ao vivo, palco aberto, entre outras atividades.

“Daquelas Mulheres” é a terceira obra da autora dedicada ao público adulto, que já contava com dois títulos no gênero contos (A Última Camada e De Salto Alto). Na obra “Daquelas Mulheres”, Renata traz a leveza da poesia, ressaltando a feminilidade e o poder da ancestralidade, sem esquecer de sublimar o lado forte das mulheres e seu empoderamento.

O evento será no endereço da editora, na Rua Dr. Goulin, 1523, Alto da Glória, e os convidados são incentivados a levar livros para doação para instituições de apoio à Mulher. Conheça a escritora pelo insta: @renata_baglioli_escritora

Mulheres que escrevem

Abordando diversos temas, como amadurecimento, relacionamentos, família, sentimentos, violência e superação, os lançamentos reafirmam a proposta da InVerso de ser um agente de transformação social. A editora, administrada por mulheres, possui um variado catálogo de literatura para todos os gostos e idades. “O crescimento do número de mulheres que escrevem se reflete no mercado editorial como um todo. Pudemos ver isso na última edição do Prêmio Jabuti, com mulheres vencendo nas principais categorias”, explica Cristina Jones, publisher da InVerso.

Os lançamentos marcados são das veteranas Renata Barrozo Baglioli (“Daquelas Mulheres”), Silviane Sasson (“O que será que o vovô esqueceu?”), Elizabeth Spinosa (“Anna e Silvia”), e da estreante Mayza Acadrolli (“Cantos Oblíquos de um Coração”).

Além de contar com a participação de ilustradores e artistas do meio literário, o encontro terá a apresentação do músico Vitor Grochocki, trazendo clássicos da MPB.

Mais que uma celebração literária, “Mulheres que escrevem” é a consagração da força feminina que move a Editora InVerso, que comemora seus 19 anos no próximo mês. “A realização desse evento mostra que o mundo está em constante mudança e que, embora ainda tenhamos muitos desafios, a presença das mulheres nas diversas áreas que compõem o mercado editorial não apenas rompe barreiras, como, também, promove a ampliação de olhares ao mundo em que vivemos e agrega gêneros e estilos”, finaliza Cristina.

A Editora InVerso está localizada na Rua Doutor Goulin, 1523, Alto da Glória.

Serviço:

“Mulheres que escrevem”, com lançamento das autoras Silviane Sasson, Renata Barrozo Baglioli, Mayza Acadrolli e Elizabeth Spinosa.

Das 10h às 13h.

Endereço: Rua Doutor Goulin, 1523, Alto da Glória.