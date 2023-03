As autoras Alma Ester Sukerth Bindewald e Eliane Sukerth Pantalena (Foto: Divulgação/Assessoria de Imprensa)

O livro “Onde mora a saudade”, escrito pelas irmãs Alma Ester Sukerth Bindewald e Eliane Sukerth Pantalena, será lançado em Curitiba neste sábado (11) no Sesc Paço da Liberdade. O romance narra a história verídica de agricultores alemães, que migraram para a Bessarábia e, um século depois, vieram para o Brasil em busca de terra e paz. No evento de lançamento, o livro estará em promoção.

Curitiba não é a primeira cidade em que as irmãs lançam o livro. Antes da capital, o livro foi lançado em Presidente Venceslau, no interior de São Paulo, onde a história inicial do livro acontece. Durante as colônias, os imigrantes vêm para o Paraná também e empreendem nas cidades e nas áreas rurais, por isso o lançamento também acontecerá aqui.

Segundo as autoras, que são netas destes imigrantes, o livro nasceu como uma forma de compreender e divulgar a história dos alemães-bessarábios. “Esses imigrantes ora são contados entre os romenos, ora entre os alemães, ou ainda entre os alemães-russos. Apesar de elos que os identificam com os três grupos, sua história, entretanto, os diferencia e sua narrativa é única”, contam as irmãs.

O livro é rico em história e pode ser adquirido através do site da Editora Telha, no dia do lançamento no Sesc Paço da Liberdade, ou diretamente com as autoras pelo e-mail alemaesbessarabios@gmail.com (livro autografado).

No evento de sábado, além do lançamento, também haverá espaço para conversa sobre a imigração, autógrafos e bate-papo com as autoras.

SERVIÇO – Lançamento Onde mora a saudade

Data: 11 de março de 2023

Horário: 14h

Local: Sesc Paço da Liberdade – Curitiba/PR

Endereço: Praça Generoso Marques, 189, Curitiba

Entrada: Gratuita