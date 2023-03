Divulgação

Evento gratuito acontece nesta terça-feira, dia 14, com bate-papo e um pocket-show

O lançamento do Livro de Partituras de Raul de Souza – um dos maiores trombonistas de todos os tempos – acontece no Conservatório de MPB de Curitiba (Rua Mateus Leme esquina com rua 13 de maio), nesta terça-feira, dia 14, às 18 horas. Na ocasião haverá um bate-papo falando sobre o Raul e a apresentação do trio formado por Glauco Sölter (contrabaixo), Mário Conde (guitarra) e Sérgio Coelho (trombone), que vão apresentar alguns temas do livro, composições de Raul de Souza. A entrada é gratuita.

O livro, que estará à venda no local (R$60), foi organizado pelo músico e produtor musical Álvaro Ramos, contempla partituras com a transcrição da melodia e harmonização de 20 obras do compositor, trombonista e saxofonista Raul de Souza. A apresentação é do músico e amigo Glauco Sölter, a minibiografia foi escrita pelo jornalista Wagner Merije e, ainda temos um breve texto sobre o estilo do trombone brasileiro de Raul nas palavras do (também) trombonista Sérgio Coelho.

Para os músicos o livro ainda disponibiliza dez obras de Raul de Souza em versão “play Along” de áudio e vídeo para estudos, análises, improvisos e ensaios. E se o músico quiser, ele pode compartilhar sua versão do tema estudado numa edição ao lado do quinteto formado por Fábio Toprres (piano), Glauco Sölter (baixo), Mário Conde (guitarra), Sérgio Machado (bateria) e Sérgio Coelho (trombone).

O projeto do livro foi viabilizado através do PAIC, com apoio da FCC e incentivo das empresas EBANX e Instituto Joanir Zonta.

SERVIÇO:

Lançamento do Livro de Partituras Raul de Souza

Terça-feira dia 14 de março, às 18 horas, no Conservatório de MPB (Rua Mateus Leme, 66 – Centro – esquina com rua 13 de maio)

ENTRADA FRANCA