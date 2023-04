Foto: Cassiano Rosário

Foi inaugurado nesta terça-feira (11), na loja Coisas de Família, no Bigorrilho, o Espaço Lenzi, uma área dedicada ao artista plástico, pintor e muralista, Adoaldo Lenzi, de 77 anos, o grande parceiro de Poty Lazzarotto.

O espaço conta com 60 vitrais, desenhos, molduras, azulejos, painéis, murais, gravuras e mosaicos. Todas as peças fazem parte do acervo pessoal do artista, reunidas ao longo de 40 anos de trabalho. “Quero que essas relíquias sigam nas mãos de pessoas que se importam com a arte”, conta Lenzi, sobre a ideia de se desfazer do acervo.

São obras do próprio Lenzi, além de trabalhos em parceria com outros artistas, como Poty, Alberto Massuda, Juarez Machado, Carybe e Rones Dunkee.

O acervo ainda conta com quadros dos artistas Ricardo Krieger, Fernando Calderari e Theodoro De Bona. Sobre Poty, uma curiosidade: Lenzi é o único artista, com autorização registrada em cartório pelo próprio, para reproduzir a obra dele.

Serviço

Espaço Lenzi

Local: Loja Coisas de Família

Endereço: Alameda Princesa Izabel, 1.430 – Bigorrilho