Pabllo Vittar não tem um show solo no festival Lollapalooza Brasil, mas tem se mostrado uma presença constante no festival em 2023. Quando apareceu cantando Energia ao lado da dupla Sofi Tukker na noite deste sábado, 25, no palco Adidas, chegou à sua terceira participação no evento.

Antes, a cantora já havia cantado Sal ao lado de Pedro Sampaio e Baby Boy com Lil Nas X, ambos na sexta-feira, 24.

Apesar de não estar presente no lineup em 2023, Pabllo Vittar já se apresentou no Lollapalooza ano passado: na versão brasileira, chilena e argentina do evento.