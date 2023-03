Filipe Ret se apresentou no palco Adidas do Lollapalooza Brasil 2023 na tarde deste sábado, 25. Com roupas coloridas e o acompanhamento de um baterista e um tecladista, cantou as letras repletas de referências sexuais com o microfone cheio de efeitos, como Louco para Voltar, Ilusão, Eu Não Sou Tão Bom Assim, A Meu Favor, Konteiner, Good Vibe, Vizão de Cria 2, e a recém-lançada Deus Perdoa.

Houve a participação de MC Maneirinho a presença de playbacks, ou seja, gravações de partes cantadas de MC Poze do Rodo, lembrado por Ret antes de cantar Me Sinto Abençoado, e de Anitta, em Tudo Nosso.

Em determinado momento, pediu para que a plateia levantasse as mãos indicando desde qual data acompanhassem sua carreira, desde o disco de estreia, Numa Margem Distante (2009) até o mais recente, LUME (2022).

Antes de entrar no palco, Filipe Ret deu uma entrevista ao Canal Bis, em que falou sobre o fato de estar entre os artistas que tiveram seu show cancelado no festival em 2020, por conta da pandemia. Ele acabou ficando de fora no retorno do Lollapalooza em 2022.

“Estou realizando um sonho aqui. Aconteceu muita coisa, lancei dois discos nesse meio tempo [Imaterial e LUME]. Era uma participação muito pequena, acho que de três músicas. Agora é um show de uma hora. A gente tem que cortar algumas músicas pela metade, a galera fica bolada, mas acontece…”, comentou.

Em julho de 2022, Filipe Ret também chamou atenção ao se envolver em polêmica por supostamente ter oferecido “open de maconha”, ou seja, distribuição da droga a convidados, em uma festa, o que levou a uma investigação policial.