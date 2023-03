Kali Uchis se apresentou no Lollapalooza Brasil 2023 na noite desta sexta, 24. Ao longo da apresentação, cantou algumas de suas músicas mais conhecidas, como Telepatía, See You Again, Tyrant, Dead To Me, Moonlight, After the Storm.

Durante a apresentação, a cantora garantiu que preparou o setlist pensando no público do País. Na tarde de quinta, 23, ela chegou a compartilhar algumas fotos de um passeio que fez no Rio de Janeiro, enquanto usava uma camisa com as cores do Brasil.