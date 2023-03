A cantora carioca Ludmilla era uma das apresentações nacionais mais esperadas do Lollapalooza 2023 neste sábado, 25 – e, mais uma vez, entregou um show digno de headliner.

Após se destacar como uma das melhores performers do Rock in Rio 2022, era esperado que a funkeira atraísse todos os holofotes em sua estreia na décima edição do Lollapalooza Brasil.

Como assíduo frequentador do evento desde a sua primeira edição – vi o festival nascer em terras brasileiras com line up quase 100% indie e pop rock -, digo que foi uma grata surpresa ver a filha de Duque de Caxias brilhando às 15h, com repertório recheado de pop, r&B, funk e pagode. O puro suco do Brasil.

Com balé afiado e vocais limpos, sem o auxílio de playback, a cantora de Verdinha mostrou toda sua versatilidade na apresentação, incluindo no repertório as novas faixas Sou Má e Todo Mundo Louco, presentes em seu mais recente álbum, Vilã. Ludmilla até pediu para que seu público abrisse o Spotify no celular para contribuir com os streamings do lançamento.

Lud, agora colhe os frutos de ter conquistado sucesso em todos os nichos que se propôs até aqui, seja no R&B do Lud Session ou no estrondoso sucesso do Numanice, seu projeto de pagode premiado pelo Grammy Latino.

No dia 7 de setembro, ela sobe aos palcos de outro festival em São Paulo (o novato The Town) e a única certeza que temos é de que nos próximos meses ela deve continuar nos surpreendendo com a sua notável evolução artística.