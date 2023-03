Purple Disco Machine se apresentou no palco Perry’s by Johnnie Walker Blonde do Lollapalooza Brasil 2023 na noite deste sábado, 25. O DJ alemão apostou numa iluminação carregada na cor roxa, referência ao seu nome artístico, e em tons de azul na maior parte do show, que também contou com alguns dançarinos com chapéus de caubói no palco.

Após uma introdução com voz robótica que lembrava os tempos de seus conterrâneos do Kraftwerk, apostou num set com algumas músicas conhecidas do público geral, como One More Time, do Daft Punk, Call On Me, de Eric Prydz, Kernkraft 400, do Zombie Nation, Rain On Me, de Lady Gaga, Funkytown, do Lipps Inc., Blue Monday, do New Order, Hold Me Closer, de Elton John e Britney Spears, entre outras. Ao encerrar a apresentação, aplaudiu o público presente.

Além dos presentes no Autódromo de Interlagos, o show de Purple Disco Machine acabou contando com alguns espectadores inesperados, uma vez que o canal Multishow, que transmite os principais shows do Lollapalooza 2023, teve que interromper a transmissão do Tame Impala, recorrendo ao palco de música eletrônica para cobrir a programação.