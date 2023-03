Para quem adora uma boa música eletrônica sem muito ‘empurra empurra’, o show de Sofi Tukker caiu como um prato cheio no início da noite de sábado, no Lollapalooza Brasil 2023.

Em alusão ao último disco lançado (Wet Tennis) a dupla projetou uma quadra ‘ao vivo’ e propôs que o público brasileiro tentasse superar a animação dos argentinos, onde se apresentaram recentemente.

Sophie Hawley-Weld e Tucker Halpern apresentaram uma explosiva sequência de hits, muitos desses cantados em português, incluindo Energia, parceria com Pabllo Vittar. Pausa para destacar que a drag queen vem sendo, disparada, a artista mais presente na edição 2023 do festival, participando de três shows. ‘Pabllopalooza’?.

A relação deles com o Brasil é recorrente desde a época da faculdade de Sophie. Ela fez um intercâmbio no Rio de Janeiro, estudou português e se conectou com a cultura da música local.

A apresentação contou com dançarinos, violão e um público morno, que mais parecia estar esperando a atração do palco ao lado.