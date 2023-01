O Lollapalooza Brasil anunciou a programação do Lolla Sideshows nesta terça-feira, 31. Rise Against, YUNGBLUD e Tove Lo chegarão para dar um spoiler do que irá rolar no festival. No dia 22 de março, a banda americana de punk rock Rise Against irá se apresentar no Cine Joia. Na noite seguinte, 23 de março, é a vez da casa de show receber o cantor britânico YUNGBLUD.

Já no dia 28 de março, logo após o festival, Tove Lo faz uma apresentação na Audio para os fãs que quiserem reviver o momento no Lollapalooza Brasil. Os ingressos já estão disponíveis no site e na bilheteria oficial.

Vale lembrar que ainda há ingressos para a celebração da décima edição do LollaBR. A cantora Billie Eilish e o rapper sensação Lil Nas X sobem ao palco no dia 24 de março, sexta-feira.

Debutando no Brasil após uma espera de 30 anos, a banda blink-182 é uma das responsáveis pelo “sold out” do Lolla Day no sábado (tipo de ingresso ainda disponível para os outros dois dias), que também apresenta Tame Impala, Jane’s Addiction, a recém-anunciada banda coreana The Rose e nomes nacionais como Ludmilla, Filipe Ret e Pitty.

O último dia, 26 de março, domingo, completa a celebração da décima edição do festival no país com a estreia de Drake na capital paulista, shows das cantoras Rosalía e WILLOW, além da banda paranaense Tuyo, o trap de L7NNON, os clássicos de Os Paralamas do Sucesso.

Serviço:

Lolla Sideshows

Rise Against

Data: 22/3/2023 (quarta-feira)

Local: Cine Joia – Praça Carlos Gomes, 82 – Liberdade, São Paulo

Yungblud

Data: 23/3/2023 (quinta-feira)

Local: Cine Joia – Praça Carlos Gomes, 82 – Liberdade, São Paulo

Tove Lo

Data: 28/3/2023 (terça-feira)

Local: Audio – Av. Francisco Matarazzo, 694 – Água Branca, São Paulo

Ingressos e informações: https://www.ticketsforfun.com.br/

Valores: Os ingressos custam a partir de R$ 160 (meia entrada)

Lollapalooza Brasil

Dias 24, 25 e 26 de março de 2023

Local: Autódromo de Interlagos

Av. Sen. Teotônio Vilela, 261 – Interlagos, São Paulo

Informações: https://www.lollapaloozabr.com/