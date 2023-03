O Lollapalooza Brasil 2023, que será realizado nos dias 24, 25 e 26 de março de 2023, no Autódromo de Interlagos, em São Paulo, teve nova baixa em seu line-up. Depois da comoção com o cancelamento da banda Blink-182, agora é a vez da cantora Willow Smith revelar que não poderá se apresentar no festival.

No comunicado da artista no Twitter, ela afirma:”devido a imprevistos, não poderei me apresentar para meus fãs na América do Sul e no México. Espero estar de volta muito em breve”. Até o momento o Lolla não informou se haverá outra atração, e qual seria, no lugar da cantora.

Willow é cantora e atriz, filha dos atores Will Smith e Jada Pinkett, irmã de Jaden e Trey Smith. Ela tem 22 anos e aos 10 lançou seu primeiro single Whip My Hair. Em agosto passado lançou seu quinto álbum de estúdio, o Coping Mechanism.

Sai Blink-182, entra Twenty Øne PiløTS

No começo de março, a banda Blink-182 informou que não poderia vir para o Lolla. Em seu lugar, a organização do evento anunciou a entrada do Twenty Øne Piløts. A dupla de Ohio formada por Tyler Joseph e Josh Dun prepara um reencontro com o público do Lollapalooza Brasil com uma energia mais intensa que a de 2019, ano em que se apresentou no País pela última.

Veja horário dos shows e palcos:

SEXTA – 24 de março

Palco Budweiser

Aliados – 12h – 12h30

Baby – 13h20 – 14h05

Anavitória – 15h – 15h45

Mother Mother – 16h55 – 17h55

Kali Uchis – 19h05 – 20h05

Billie Eilish – 21h15 – 22h45

Palco Chevrolet

Brisa Flow – 12h30 – 13h15

Black Alien – 14h10 – 14h55

Modest Mouse – 15h50 – 16h50

Conan Gray – 18h – 19h

Lil Nas X – 20h10 – 21h10

Palco adidas

Gab Ferreira – 12h – 12h30

Planta & Raiz – 13h20 – 14h05

Suki Waterhouse – 15h – 15h45

Hot Milk – 16h55 – 17h55

Polo & Pan – 19h05 – 20h05

Rise Against – 21h15 – 22h15

Palco Perry’s by Johnnie Walker Blonde

Curol – 12h – 12h30

Aline Rocha – 12h45 – 13h15

Madds – 13h30 – 14h15

Öwnboss – 14h30 – 15h15

Devochka – 15h30 – 16h30

Nora En Pure – 16h45 – 17h45

Pedro Sampaio – 18h – 19h

John Summit – 19h15 – 20h15

Gorgon City 20h30 – 21h30

Claptone – 21h45 – 22h45

SÁBADO – 25 de março

Palco Budweiser

Mulamba – 12h – 12h30

Tássia Reis – 13h05 – 13h45

Ludmilla – 14h40 – 15h35

Wallows – 16h45 – 17h45

The 1975 – 18h55 – 19h55

Twenty Øne Piløts – 21h30 – 23h

Palco Chevrolet

Medulla – 12h30 – 13h

Gilsons – 13h50 – 14h35

Yungblud – 15h40 – 16h40

Jane’s Addiction – 17h50 – 18h50

Tame Impala – 20h – 21h25

Palco adidas

Ana Frango Elétrico – 12h – 12h30

Carol Biazin – 13h05 – 13h45

Pitty – 14h40 – 15h35

Filipe Ret – 16h45 – 17h45

Sofi Tukker – 18h55 – 19h55

Melanie Martinez – 21h35 – 22h35

Palco Perry’s by Johnnie Walker Blonde

Valentina Luz – 12h – 12h30

Melanie Ribbe – 12h45 – 13h15

Binaryh – 13h30 – 14h15

D-Nox – 14h30 – 15h15

Eli Iwasa – 15h30 – 16h15

Almanac – 16h30 – 17h30

Liu – 17h45 – 18h45

Mochakk – 19h- 20h

Purple Disco Machine – 20h15 – 21h15

Jamie XX – 21h45 – 23h

DOMINGO – 26 de março

Palco Budweiser

Larissa Luz – 12h40 – 13h20

Rashid – 14h15 – 15h15

Tove Lo – 18h35 – 19h35

Drake – 21h – 22h30

Palco Chevrolet

Number Teddie – 12h – 12h35

Tuyo – 13h25 – 14h10

Os Paralamas do Sucesso – 15h20 – 16h20

Aurora – 17h30 – 18h30

Rosalía – 19h40 – 20h55

Palco adidas

Black Pantera – 12h40 – 13h20

O Grilo – 14h15 – 15h15

The Rose – 16h25 – 17h25

L7nnon – 18h35 – 19h35

Cigarettes After Sex – 21h – 22h

Palco Perry’s by Johnnie Walker Blonde

Carol Seubert – 12h – 12h30

Camilla Brunetta – 12h45 – 13h15

Deekapz – 13h30 – 14h15

Carola – 14h30 – 15h15

Santti – 15h30 – 16h15

Rooftime – 16h30 – 17h30

Dubdogz x KVSH – 17h45 – 18h45

Fred Again.. – 19h – 20h

Alison Wonderland – 20h15 – 21h15

Armin van Buuren – 21h30 – 22h30

SERVIÇO

Lollapalooza Brasil

Dias 24, 25 e 26 de março de 2023

Local: Autódromo de Interlagos, Av. Sen. Teotônio Vilela, 261 – Interlagos, São Paulo

Informações: https://www.lollapaloozabr.com/