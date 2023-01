Luciana Gimenez sofreu um acidente enquanto esquiava no último sábado, 7, em Aspen, nos Estados Unidos. Após a assessoria emitir uma nota para tranquilizar os fãs, a apresentadora, que ainda está no hospital, apareceu em seu perfil do Instagram e contou que quebrou a perna em quatro lugares, mostrando ela toda enfaixada sobre a maca.

Ela agradeceu pelo carinho e disse que ainda não sabe como será o processo de recuperação. Ela estava de férias com os filhos Lucas Jagger e Lorenzo Fragali, e acabou se acidentando ao esquiar em alta velocidade numa pista íngreme.

“Estou aparecendo aqui pra dizer pra vocês que, como vocês sabem, eu me machuquei bastante. E estou aqui agradecendo todo mundo que mandou mensagem. Desculpa ter sumido tanto tempo, mas é que eu estava com muita dor. Eu estava muito medicada, não estava com condições de falar”, afirmou Luciana.

“Eu ainda não sei muito bem como vai ser minha recuperação, então por isso também não entrei em contato. Mas antes de mais nada, queria agradecer a todos vocês. Assim que tiver mais notícias, conto pra vocês. Quebrei minha perna em quatro lugares, mas o restinho a gente vai contanto”, seguiu a apresentadora, que está sem previsão de alta.