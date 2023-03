O presidente Luiz Inácio Lula da Silva defendeu, na noite desta quinta-feira, 23, incentivos públicos aos projetos culturais e a existência do Ministério da Cultura. “Que o governo nunca mais ouse desmontar a experiência e a prática cultural do povo brasileiro”, disse, durante evento no Teatro Municipal do Rio.

Acompanhado pela ministra da Cultura, Margareth Menezes, Lula assinou o decreto que restabelece regras da Lei Rouanet e outros incentivos aos projetos culturais. Lula estava acompanhado pela mulher, Rosângela Lula da Silva, a Janja, e o evento foi prestigiado por vários artistas, como José de Abreu e Antônio Pitanga. Margareth Menezes exaltou iniciativas culturais do governo e a recriação do Ministério da Cultura.

Patrocínios da Petrobras

Durante o evento, o presidente da Petrobras, Jean Paul Prates, afirmou que a empresa vai ampliar o patrocínio de projetos culturais. “Estamos hoje a menos de 10% do investimento em cultura, patrocínios, da Petrobras. Vamos voltar para a média do seu governo (das duas gestões anteriores)”, afirmou. “Todas as empresas, lideradas pela Petrobras, devem voltar a valorizar a cultura”, completou Prates.