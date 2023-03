(MAC)

O Museu de Arte Contemporânea do Paraná (MAC-PR), em parceria com a Aliança Francesa de Curitiba, irá receber na próxima quinta-feira (16) o artista contemporâneo franco-colombiano JA Dupont para uma performance inédita na cidade, Live Paint-Mapping. A apresentação é gratuita.

A proposta do artista é fazer um trabalho de pintura feito ao vivo de maneira improvisada, juntamente com video-mapping. O mapeamento de vídeo é uma técnica de projeção audiovisual que foi abraçada por artistas contemporâneos nos últimos anos, e é feita geralmente sobre superfícies de médias ou grandes dimensões, como fachadas de edifícios, por exemplo.

JA Dupont vem desenvolvendo esse tipo de proposta desde 2014, em diálogo com outros pintores, artistas de rua, músicos e DJs. Em Curitiba, ele vai estar acompanhado pela artista visual paulista Heloisa Hariadne, apontada pela crítica especializada como um dos nomes mais promissores do cenário artístico nacional. Heloisa trabalha com grandes pinturas, repletas de cor e potência. Será a primeira vez que a dupla de artistas se encontra para desenvolverem uma ação conjunta.

Carolina Loch, diretora do MAC Paraná, afirma que esse evento se conecta com um propósito maior, de levar a arte para fora dos seus espaços tradicionais. “Levar o MAC e suas ações para outros espaços fora do próprio museu é um dos nossos grandes objetivos, já que dessa forma chegamos a um público mais amplo, criando novas conexões e uma maior intimidade das pessoas com propostas artísticas contemporâneas”, afirma.

“Será uma noite de confraternização, aprendizado, apreciação e contemplação, uma oportunidade única para as pessoas estarem em contato direto com dois grandes artistas do cenário brasileiro e internacional, e claro, para que todos se divirtam também”, completa.

A performance é gratuita, aberta para todos os públicos, e promete ser um momento único para quem tem curiosidade de ver de perto o desenvolvimento de um processo criativo. As performances de JA Dupont e Heloisa Hariadne serão acompanhadas da dupla de DJs Disco Veneno, composta por Lucas Nonose e Matheus Reinert.

Serviço:

Live Paint-Mapping: Performance com o JA Dupont e Heloisa Hariadne

Discotecagem: Disco Veneno

Data: 16 de março (quinta-feira), das 19h às 21h

Local: PF Espaço de Performance Art Etc (Rua Brigadeiro Franco, 2119 – Centro, Curitiba-PR). Evento gratuito e aberto a todos os públicos