Pessoas cegas ou com baixa visão terão a oportunidade de participar nesta semana de uma visita guiada à exposição “Os Significadores do Insignificante”, no Museu de Arte Contemporânea do Paraná (MAC-PR). A mostra reúne trabalhos de dois expoentes das artes paranaenses, Efigênia Rolim e Hélio Leites, e é um mergulho no universo lúdico dos artistas.

A visita guiada acontece nesta quarta-feira (05), das 14h30 às 16h, na sala 08 do MAC no MON. O MAC está funcionando temporariamente no Museu Oscar Niemeyer devido às reformas em sua sede original. Para participar não é necessário fazer nenhuma inscrição prévia: é só chegar na sala e a equipe Educativa do MAC estará à disposição para encaminhar os visitantes. A entrada no museu é gratuita às quartas-feiras.

A mediação ficará por conta de Sandra Regina Marchi, graduada em Educação Artística – Artes Plásticas pela Universidade Estadual de Santa Catarina (UDESC), mestre pela Universidade Federal do Paraná (UFPR) e doutora em tecnologia assistiva pela Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC). Tecnologia Assistiva (TA) é um termo utilizado para identificar recursos e serviços voltados às pessoas com deficiência, visando proporcionar a elas mais autonomia, independência, qualidade de vida e inclusão social.

SERVIÇO

Mediação à mostra “Os Significadores do Insignificante” voltada para pessoas cegas ou com baixa visão

Com Sandra Regina Marchi

Data: quarta-feira (05/04)

Horário: das 14h30 às 16h

Local: sala 08 do MAC no MON

Rua Marechal Hermes, 999, Centro Cívico – Curitiba.

Entrada gratuita.