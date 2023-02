Três dias após a morte de Anthony Ciccone, Madonna usou o Instagram, na última segunda-feira, 27, para homenagear o irmão. O texto foi compartilhado no Story, junto a um registro raro e antigo ao lado dele.

“Obrigada por ter me surpreendido quando jovem e ter me apresentado Charlie Parker, Miles Davis, budismo, taoismo, Charles Bukowski, Richard Brautigan, Jack Kerouac, pensamento expansivo e fora da caixa. Você plantou muitas sementes importantes”, escreveu a cantora de 64 anos.

Anthony Ciccone morreu na sexta-feira, 24, aos 66 anos. A notícia foi confirmada por Joe Henry, cunhado da artista, através de uma publicação no Instagram. A causa da morte não foi divulgada.

Joe disse que conhecia Anthony desde os 15 anos, o descreveu como “um personagem complexo” e declarou que “os problemas desaparecem e a família permanece”. “Adeus, irmão Anthony. Quero pensar que Deus e sua – e minha – mãe abençoada estão à espera para te receber. Pelo menos por hoje, ninguém vai me dissuadir dessa visão”, compartilhou.

Ciccone chegou a viver em situação de rua e a enfrentar o alcoolismo, segundo informações do jornal britânico Daily Mail. Em uma entrevista feita ao tabloide em 2011, Anthony reclamou da relação com a família, dizendo que os parentes não se importavam com a sua situação.

Conforme o jornal, Madonna já havia se oferecido para pagar a ida do irmão à reabilitação, o que foi criticado por ele. À época, Ciccone disse que queria um emprego e reencontrar o filho que não via há dez anos. “Minha família parece pensar que a reabilitação é uma espécie de panaceia mágica para os males da vida”, comentou.

Ainda de acordo com o tabloide britânico, Anthony voltou a viver com a família após passar por um programa de reabilitação em 2017.