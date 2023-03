A cantora Madonna brincou sobre as “regras” que segue em casa. Neste domingo, 19, ela apareceu nos stories do Instagram com uma placa em mãos, com os “cinco mandamentos” de onde vive.

Dentre eles, estava “sorria”, “seja feliz”, “ouça os outros”, “fale gentilezas” e “seja feliz com o que você tem”. Madonna é mãe de seis filhos: Lourdes, Rocco, David, Mercy, Stelle e Estere.

A artista se prepara para a maior turnê de sua carreira, Madonna: The Celebration Tour. A partir de 15 de julho, ela passará por 35 cidades dos Estados Unidos, Europa e Canadá.

Em Celebration, Madonna promete apresentar os principais hits da carreira, como Like a Virgin, Material Girl e La Isla Bonita. Não há previsão de apresentações no Brasil.