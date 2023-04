A madrugada no Big Brother Brasil 23 foi marcada por discussões e desentendimentos. As DRs aconteceram depois da dinâmica do Jogo da Discórdia, que deixou os ânimos à flor da pele.

Aline Whirley e Fred Nicácio protagonizaram a maior treta, mas as faíscas entre Bruna e Sarah continuaram evidentes também.

Além disso, Ricardo, que a princípio dizia que jogava sozinho, decidiu se unir ao Quarto Deserto para escapar do próximo Paredão. Veja tudo que aconteceu na madrugada no BBB 23:

Briga entre Aline e Fred

No Jogo da Discórida, Aline não gostou do que Fred falou sobre ela e o médico, por sua vez, também não gostou de ter uma conversa íntima exposta por ela na dinâmica. Então, Fred chamou a cantora de “omissa e planta”. Depois do jogo, a artista tentou se aproximar do brother que ainda estava inflamado com a discussão e disse: “não quero conversar com você, está muito feio o seu papel. Você trazer uma conversa íntima que eu tive com você para o Jogo da Discórdia… que papelão, que coisa feia! Um papelão horrível”.

O ocorrido gerou uma crise de choro na ex-Rouge que passou a se questionar sobre seu posicionamento na competição. “O que ele fala pra mim tem um peso, ainda mais que ele foi pra fora. Ele é um homem negro que eu respeito muito, então tem um peso em algum lugar”, desabafou.

Bruna Griphao x Sarah Aline

Ainda que Bruna e Sarah não tenham protagonizado um embate direto depois da dinâmica, as duas sisters falaram mal uma da outra em seus respectivos quartos. Enquanto a atriz alegou que a psicóloga é “hipócrita”, Sarah se incomodou também com as atitudes de Bruna. “Eu poderia tranquilamente falar o quanto ela é hipócrita de apontar isso em mim e passar a mão na cabeça da pessoa mais reativa da casa”, afirmou Bruna.

Já Sarah apontou que a artista “não sabe ouvir”. “Falou todos os palavrões do mundo, foi arrogante com todo mundo, até com as pessoas que ela gosta. E depois fala que reconhece? Aí fica fácil, né? Não é tão simples assim”, refletiu.

Alface se reaproxima de Quarto Deserto

Na área externa da casa, Ricardo elogiou o retorno de Larissa e afirmou que torce para que ela volte do Paredão. Ainda que não tenha oficializado uma nova aliança, o brother afirmou estar disposto a juntar votos com as Sisters. “Quanto mais vocês descobrirem coisas do Fundo do Mar, para ter mais alvo de lá, o meu fica fora da reta”, disse.

Dania Mendez

A modelo e influencer mexicana, Dania Mendez, foi eliminada nesta segunda-feira, 3, da Casa de Los Famosos, reality show de formato semelhante ao Big Brother Brasil, no México. Dania conquistou o público brasileiro durante intercâmbio de alguns dias na edição brasileira do programa. A sister, inclusive, agradeceu ao Brasil pelo tratamento e cuidado que recebeu no BBB 23.