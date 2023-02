Ata Jonhson, mãe de Dwayne Johnson, sofreu um acidente de trânsito na noite da última quarta-feira, 1°. No Instagram , no dia seguinte, o ator anunciou o ocorrido com uma imagem de como ficou o carro da matriarca.

“Obrigado, Deus. Ela está bem. Anjos de misericórdia cuidaram de minha mãe quando ela sofreu um acidente de carro”, iniciou The Rock, sem detalhar a situação e o quadro clínico de Ata, que está internada em um hospital.

O ator está otimista pela recuperação da mãe. “Ela vai sobreviver e continuará sendo avaliada. Essa mulher sobreviveu ao câncer de pulmão, a um casamento difícil, colisão frontal com um motorista bêbado e tentativa de suicídio. Ela é uma sobrevivente, de maneiras que tornam os anjos e os milagres reais”, escreveu.

Por fim, Dwayne disse só ter a sua mãe e refletiu sobre tal importância. “Se você ainda tem sua mãe e seu pai, lembre-se de abraçá-los com força, porque você nunca sabe quando receberá aquela ligação às 3h da manhã que nunca queremos receber”, finalizou o artista.