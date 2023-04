No dia da final do Big Brother Brasil 23, MC Guimê publicou um vídeo refletindo sobre sua participação no reality show. Ao ver a publicação, a mãe de Lexa compartilhou uma série de stories chorando para desabafar que gostaria que a filha perdoasse a traição do funkeiro.

O cantor foi expulso da competição devido as acusações de importunação sexual contra Dania Mendez. No Instagram, o artista postou momentos de suas jogadas no programa e escreveu:

“Hoje é a final desse jogo que eu realmente joguei. Desejo boa sorte para as três finalistas que foram minhas aliadas lá dentro e fizeram por merecer. Aqui se encerra um ciclo que, com certeza, vou tirar muitos aprendizados. Valeu a todos(as) fãs que somaram nessa grande família e estão comigo na caminhada. Deus abençoe sempre. Fé e marcha.”

A ex-sogra do músico revelou que torce para que sua filha o perdoe. “Eu conheço o Guimê há muitos anos, ele sempre foi um cara do bem, um gentleman comigo e toda a minha família. Ele sempre foi um amor com a minha filha, levou ela para o altar, honrou minha filha. Minha filha sempre foi apaixonada.”

“Ele entrou no programa, ele errou, mas está pagando muito caro por isso (…) Hoje é a final do Big Brother, e eu sei que ele está sofrendo demais. Eu acabei de ver esse vídeo que ele postou, eu só estou chorando porque somos seres humanos e todos merecem uma segunda chance”, disse.

“Eu rezo todos os dias para a minha filha perdoar ele de coração e alma, e reatar esse casamento, do fundo da minha alma, eu peço. Ele é um cara muito do bem. Só quem conhece realmente ele é que sabe como ele é bom, e o coração dele é bom”, concluiu.