Foto: Never Surrender Photo Team

O maior festival de rock do Paraná, o Festival Crossroads – Dia Mundial do Rock, anunciou a data de sua nova edição.

O evento, que no último ano reuniu cerca de 15 mil pessoas e contou com mais de 50 atrações musicais, tem data marcada para o dia 15 de julho de 2023 (sábado).

“Os preparativos estão a todo vapor para mais uma edição memorável do Festival Crossroads. Em 2022, reunimos bandas nacionais e locais, voltadas para as mais variadas vertentes e gerações do rock n’roll. Batemos recorde de público, oferecendo gastronomia, atividades para as crianças, e muita música. Isso mostra que Curitiba ainda continua como a capital do rock n’roll”, comenta Alessandro Reis, idealizador do evento.

Confira a reportagem completa em Barulho Curitiba