Maíra Cardi e Thiago Nigro, investidor conhecido como Primo Rico, atualizaram status de relacionamento. No Instagram, nesta quarta-feira, 1º, eles compartilharam uma série de fotos juntos e assumiram o namoro.

“Muitos relacionamentos começam com a paixão avassaladora, mas para nós, a admiração foi o ponto de partida”, iniciou Maíra, destacando que eles têm valores e sonhos semelhantes, o que resultou em uma “conexão muito forte desde o início”.

A coach pontuou também que, embora ainda estejam se conhecendo, estão felizes e confiantes de que têm “uma conexão verdadeira e duradoura”. “Sabemos que queremos construir uma vida juntos, compartilhando cada momento e enfrentando os desafios de mãos dadas”, declarou.

“Acreditamos que cada um de nós deve buscar a própria felicidade e não a dos outros. E com essa convicção, queremos construir um relacionamento saudável e feliz, em que possamos crescer juntos, superando obstáculos e vivendo momentos incríveis”, finalizou a ex-BBB.

Maíra confirmou a separação de Arthur Aguiar, com quem tem uma filha de 4 anos, Sophia, no início deste ano. No fim de janeiro, Thiago Nigro também anunciou o término de seu casamento com a influenciadora Camila Ferreira.