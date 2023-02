Divulgação/Assessoria de Imprensa

Marco Luque está de volta aos palcos. O artista vem em março a Curitiba e traz seu show solo e inédito “Dilatados”, que reúne seus personagens mais marcantes e carismáticos – o motoboy Jackson Five e Mustafary. Com realização da Prime e Macatranja, a apresentação única será realizada no próximo dia 11 de março no Teatro Positivo – Grande Auditório (R: Pedro Viriato Parigot de Souza, 5.300) às 21h15.

Em “Dilatados”, Marco Luque conta as façanhas de Jackson Faive – o motoboy paulistano mais famoso do Brasil – Mustafary – um vegetariano irônico e controverso, que prega a sustentabilidade do planeta, diz amar a natureza e os animais (especialmente o serumaninho, cachorro que encontrou na praia). “Esse show é muito especial para mim porque traz dois dos personagens mais icônicos e marcantes da minha carreira, mas sempre com muita inovação e surpresas para arrancar gargalhadas do público”, ressalta o humorista.

O universo desses personagens é certeza de diversão garantida. A versatilidade de Marco Luque, comprovada desde a bancada do CQC (TV Band), Altas Horas, na Nova Escolinha do Professor Raimundo, Cinema, min -séries etc, mostram outras peculiaridades do artista, com momentos inesquecíveis para o público.

O espetáculo tem 70 minutos de duração, produção de Macatranja Produções com criação e direção de Luque e Guilherme Rocha.

Ingressos

Os ingressos estão à venda através do www.diskingressos.com.br e custam a partir de R$80,00 (meia-entrada) + taxa adm. A meia-entrada é para estudantes, maiores de 60 anos, professores, doadores de sangue, pessoas com deficiência (PCD) e de câncer. Clientes Clube Prime possuem 40% de desconto na compra de até dois ingressos por associado. Clube Disk Ingressos possuem 50% de desconto na compra de até dois ingressos por associado. INGRESSO SOCIAL – doares de 1kg de alimento não-perecível possuem 40% de desconto sobre o valor da inteira. A entrega será feita na entrada do evento. Valores sujeitos a alteração sem aviso prévio. Promoções não cumulativas com descontos previstos por Lei. Os ingressos podem ser adquiridos através do Disk Ingressos (Ventura Shopping – de segunda a sexta, das 11hs às 22hs, aos sábados, das 10 às 22 horas, e aos domingos, das 14 às 20hs), Call-center Disk Ingressos (41) 33150808 (de segunda a sexta, das 9h às 22hs, e aos domingos, das 9 às 18hs) e na bilheteria do Teatro Positivo (de segunda a sexta, das 11 às 15horas e das 16h às 20h, aos sábados, das 17h às 21h e aos domingos somente em dia de espetáculo com 2h de antecedência ao início do evento).

É obrigatória a apresentação de documento previsto em lei que comprove a condição do beneficiário na compra do ingresso e na entrada do teatro.

SERVIÇO:

MARCO LUQUE – “Marco Luque em Dilatados”

Quando: 11 de março de 2023 (Sábado)

Local: Teatro Positivo – Grande Auditório (R: Pedro Viriato Parigot de Souza, 5.300)

Horários:

Abertura do teatro: 20h/ Início do espetáculo: 21h15

Duração do show: cerca de 70min

Ingressos: a partir de R$80,00 (meia-entrada) + taxa adm