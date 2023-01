Marcos Mion sempre compartilha com seus seguidores sua relação com seu filho mais velho, Romeu, que é autista. Dessa vez, o apresentador falou sobre a experiência que teve de ficar dez dias na companhia do rapaz enquanto sua esposa, Suzana Gullo, estava em viagem com os outros filhos do casal, Tefo e Doninha.

Mion compartilhou que Romeu está prestes a completar dezoito anos e ele compreende que muitas vezes ele não poderá, por exemplo, fazer uma viagem sozinho. No entanto, ele se sente muito importante, como “um guardião de um anjo, a voz e o facilitador” para que o primogênito possa ter diversas experiências na vida.

“Romeo vai viajar sozinho? Ele vai ter o cognitivo para conseguir lidar e se regular com um aeroporto lotado, barulhento, voos mudando de gate (em tradução livre: locais de embarques) (como esse que estamos), funcionários de aeroporto mal humorados e grosseiros (aqui nos Estados Unidos quase 100%)? Não, ele não vai”, contou.

“Ele nunca vai conseguir viajar sozinho. E sabe o que eu sinto? Me sinto importante! Me sinto um guardião de um anjo. A voz e o facilitador das vontades do meu filho. Isso para um pai é validar sua existência”, completou o apresentador num trecho do texto.

No Dia Mundial da Conscientização do Autismo, em 2022, durante entrevista para o programa Conversa com Bial, Marcos Mion disse que a luta pelas pessoas autistas se tornou um propósito de vida.

“Tenho o entretenimento e a arte como missão, mas também um propósito que Deus me deu, na forma do maior amor da minha vida. E o propósito é algo que você faz porque os outros precisam que você faça”, disse ele.