Foto: Amanda Lavorato



O longa-metragem independente “Torniquete”, de Ana Catarina Lugarini, inicia as filmagens nesta última semana de março em Curitiba com a participação da atriz Marieta Severo.

O filme de ficção tem roteiro da diretora em parceria com Alice Name-Bomtempo e é uma produção da Sambaqui Cultural em coprodução da Veleiro Azul, produtoras curitibanas.

O enredo gira em torno de três mulheres, a pré-adolescente Amanda, sua mãe Sônia e avó Lucinda. As três precisam lidar com o temor de uma invasão traumática em seu lar. Elas saem com vida do episódio, mas Amanda ganha uma ferida no rosto e passa a ser ridicularizada pela sua aparência. É quando a jovem decide encarar sua ferida que ela e sua família passam por um processo de estancamento e amadurecimento de seus machucados físicos e emocionais.

O envolvimento de Marieta Severo vai além da interpretação de avó, Lucinda. Ela mergulhou na história, contribuiu para o desenvolvimento do personagem e também é produtora associada do filme. A personagem Amanda é interpretada pela atriz curitibana Sali Cimi e a atriz Renata Grazzini, de São Paulo, faz o papel de Sônia. Ambas foram selecionadas através de casting.

A produção tem financiamento do Fundo Setorial do Audiovisual – Ancine/BRDE e distribuição da Boulevard Filmes em parceria com a Vitrine Filmes. O filme será 100% rodado na capital paranaense.

Direção

Aos 30 anos, Ana Catarina Lugarini dirige seu primeiro longa, mas traz a experiência de quem fez direção assistência para Aly Muritiba em vários trabalhos. Dirigiu ainda o curta “Da janela vejo o mundo” (2021) e atuou como assistente de direção, entre outras áreas do cinema, até se tornar diretora.