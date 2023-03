Divulgação

O período de recolhimento gerado pela pandemia marcou a produção da artista visual gaúcha, radicada em Curitiba, Marta Berger e resultou na exposição “Levo meu tempo”, que abre ao público, neste sábado, 25 de março, na Artestil Galeria de Arte.

Seus desenhos, que costumavam ficar no bico de pena ou no máximo aquarelados, ganharam cor no isolamento. Um tanto avessa ao colorido, na pandemia, a artista conta que as cores a salvaram. “Eram elas que traziam alegria pra mim”, conta Marta. A pandemia também foi tempo de voltar ao passado, para o tempo em que Marta se deu conta de que “era gente’, em suas palavras. Este olhar também é bem evidente na produção voltada para a família, sua relação com a mãe e as irmãs. As obras conversam com suas primeiras influências, a arte sacra, o vestido da missa de domingo herdado da irmã mais velha.

Passada a reclusão, a artista realiza sua primeira exposição individual que inaugura no dia 25 de março e estará aberta ao público até o dia 29 de abril. São mais de 30 obras, sendo 20 telas e 17 desenhos e mais duas esculturas que já fazem parte do acervo da galeria. O título da mostra, “Levo meu tempo”, é um convite à reflexão sobre o tempo de produção de cada obra, os tempos de pandemia e o tempo presente.

Exposição “Levo meu tempo”

Artestil Galeria de Arte

Alameda Dr. Carlos de Carvalho, 1663

Abertura: sábado, 25 de março

Horário: 11h às 13h30

Período expositivo: 25 de março até 29 de abril

De segunda a sexta-feira, das 9h30 às 18h30, e sábado, das 9h30 às 13h30.