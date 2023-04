Dois dias após ser eliminada do programa Big Brother Brasil 23, Marvvila foi anunciada como atração do festival The Town. A artista irá se apresentar no dia 7 de setembro no palco Factory.

No mesmo palco, outros nomes foram anunciados. São eles: Teto, Luccas Carlos, MC Don Juan e Xênia França, além de vozes como Caio Luccas, Kayblack, Urias, Wiu, Veigh, Lia Clark, Afrocidade, Larissa Luz, Hodari, Yunk Vino, MC Dricka, Grag Queen, Tassia Reis, Cynthia Luz e N.I.N.A.

No palco The One, Seu Jorge é o artista confirmado como headliner. Entre as novidades, Criolo tem como convidado um dos maiores grupos de rock do Brasil, o Planet Hemp.

Antes, é a vez do Orochi receber a rapper Azzy. Abrindo o dia, um encontro que vai agitar todo o público presente na Cidade da Música: Tasha & Tracie convidam uma das pioneiras do rap feminino, Karol Conka, para dividir o palco.

Confira a programação completa:

2/9

Palco Skyline: Post Malone; Mc Hariel, Mc Ryan SP e Mc Cabelinho.

Palco The One: Racionais MC’s & Orquestra Sinfônia Heliópolis; Criolo convida Planet Hemp; Orochi convida Azzy; Tasha & Tracie convidam Karol Conká

Palco Factory: Teto, Caio Luccas, Kayblack, Urias

São Paulo Square: Esperanza Spalding

3/9

Palco Skyline: Bruno Mars, Bebe Rexha, Alok e Luísa Sonza.

Palco The One: Seu Jorge

Palco Factory: Luccas Carlos, WIU, Veigh e Lia Clark.

São Paulo Square: Esperanza Spalding.

7/9

Palco Skyline: Maroon 5 e Ludmilla

Palco The One: Ne-Yo, Angélique Kidjo e Maria Rita.

Palco Factory: Marvvila, Afrocidade, Larissa Luz e Hodari

São Paulo Square: Stanley Jordan.

9/9

Palco Skyline: Foo Fighters, Queens of the Stone Age, Garbage e Pitty

Palco The One: Wet Leg

Palco Factory: Mc Don Juan, Yunko Vino, Mc Drika e Grag Queen

São Paulo Square: Stanley Jordan.

10/9

Palco Skyline: Bruno Mars, H.E.R., Kim Petras e Iza

Palco The One: Jão

Palco Factory: Xênia França, Tássia Reis, Cynthia Luz e N.I.N.A.

São Paulo Square: Richard Bona.