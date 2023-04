Após sua expulsão do BBB 23 por acusação de importunação sexual, MC Guimê voltou a desabafar. Em carta aberta aos fãs no Instagram, na última segunda-feira, 10, o cantor declarou que não está bem mentalmente.

“Minha família, meus amigos(as), equipe e fãs tentam me ajudar, me alegrar, mas às vezes eu tenho é vontade de sumir”, iniciou.

Segundo ele, não está tentando “justificar o injustificável”, pois “todo erro tem suas consequências”. “Fui eliminado, me redimi, tô aprendendo com cada situação e continuam me atacando e atacando pessoas que eu amo. Já perdi muito com tudo isso. O que querem mais?”

Guimê destacou que, como artista, precisa divulgar seu trabalho na internet. “Tenho que compartilhar esse lado de cá da vida real de um artista, que antes de ser artista, é um ser humano também”, desabafou.

O cantor refletiu, ainda, sobre sua saúde mental. “A depressão e a ansiedade não são sinais de que você é fraco. São sinais de que você permaneceu forte por muito tempo”, expôs. Agora, segundo ele, pretende cuidar da mente, do coração e do espírito, para poder ficar bem em breve.