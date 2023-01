Divulgação

O paulistano MC Hariel, que se apresentou no Rock in Rio e virou sensação nacional com músicas como “O Fim É Triste” e “Maçã Verde” faz pela primeira vez uma escala em Guaratuba no sábado, dia 14 de janeiro, para esquentar ainda mais o “Verão 2023”no Café Curaçao (R: Brejatiba,500), a partir das 22horas. Sua praia é o funk consciente, que versa justamente sobre histórias de vida, com mensagens de inspiração.

Um beat, uma letra e a história de milhões de brasileiros. Durante seus 12 anos de carreira, MC Hariel escreveu sobre sua realidade, se tornando um dos maiores cronistas da periferia de São Paulo. A trajetória do menino que perdeu o pai cedo e encontrou no funk uma esperança se confunde com a vida de muitos jovens, o que aumenta ainda mais a responsabilidade da sua mensagem. Não à toa seu apelido é Haridade — com pouca idade e uma trajetória de superações, o jovem nascido e criado na Vila Aurora, Zona Norte de São Paulo, fez sua estreia na carreira em 2011 e hoje está entre os funkeiros mais ouvidos do país.

A fim de homenagear o gênero que guiou seus sonhos e mostrar o poder transformador da música na favela, Hariel acaba de lançar o álbum “1Beat, 1Letra” em todas as plataformas digitais e com clipe em seu canal no YouTube.

Enquanto MC Hariel praticamente narra sua história pessoal no DVD “Mundão Girou”, lançado no início deste ano, o artista encerrou 2022 sob a perspectiva de um conselheiro e de um batalhador que chegou onde sempre sonhou, mas reforça as dificuldades da caminhada. Como canta em “Decepção”, a faixa que abre o disco, onde fala do sonho, pois precisa acordar e ir atrás dos seus ideais, pois nada acontece só com imaginação.

Ainda em janeiro, o Café Curaçao recebe o pagode do grupo Menos é Mais (27.01) e, no dia 28.01, a tradicional feijoada beneficente “Feijão da Fundação”, que chega em sua 20ª edição.

SERVIÇO:

VERÃO 2023 CAFÉ CURAÇAO GUARATUBA

MC HARIEL

QUANDO: 14 de janeiro de 2023 (Sábado)

LOCAL: Café Curaçao (Av. Brejatuba,500)

Horários: a partir das 22horas