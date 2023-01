Divulgação

Tem paranaense no Big Brother 23. É Amanda Meirelles, 31 anos. Ela é médica intensivista e vive em Campo Largo, na Região Metropolitana de Curitiba. Nasceu em Astorga, e foi a 21ª participante anunciada como integrante da Pipoca. Determinada, corre atrás de seus objetivos e está focada no prêmio. “Quando me proponho a fazer uma coisa, vou até o final. Você nunca vai me ver reclamando”, contou ela ao Gshow.

Já ‘zerou’ os aplicativos de relacionamento e é uma fofoqueira assumida. Solteira, diz ter mais sorte no jogo do que no amor. “Sou tão ruim no primeiro encontro, que não tenho o segundo”. Seus pais não sabiam que ela se inscreveu no BBB 23 e ficaram sabendo só na hora do anúncio oficial.

Em uma entrevista ao Gshow, ela afirmou que o interesse pela medicina surgiu aos 14 anos. “Tinha um vizinho que era médico e me levava para o hospital. Eu adorava a rotina dele, ficava sentada num banquinho conversando com os pacientes. Sempre gostei de cuidar e tratar das pessoas”, disse ela.

“Sou uma pessoa muito lógica: posso passar o resto da vida fazendo plantão de segunda a sexta-feira, ou posso fazer um jogo bem jogado e ganhar R$ 1,5 milhão em três meses. Minha cabeça funciona muito assim”, disse ela durante a entrevista.

“O prêmio em dinheiro traz para mim uma coisa que me falta, que é a disponibilidade de tempo”, completou ela.

Veja o perfil dos outros 20 participantes:

Camarote

Aline Wirley, cantora

Aline Wirley tem 41 anos, nasceu na cidade de São Paulo e foi criada em Cachoeira Paulista, no mesmo estado. Hoje mora no Rio de Janeiro, é casada e tem um filho. Em 2002, depois de vencer um reality musical, tornou-se uma das integrantes da banda Rouge.

Bruna Griphao, atriz

A atriz Bruna Griphao tem 23 anos e é natural do Rio de Janeiro. De família grega, convive com o idioma dentro de casa, já que todos falam grego, menos ela. “Só quebro pratos”, se diverte.



Fred, influenciador

O paulistano Bruno Carneiro Nunes, conhecido como Fred, tem 33 anos, é jornalista, apresentador e influenciador digital. Ele namorou a empresária e ex-BBB Bianca Andrade, mais conhecida como Boca Rosa.



Domitila Barros, modelo e ativista social

Domitila Barros tem 38 anos e nasceu na comunidade do Morro da Conceição de Recife, em Pernambuco. É modelo, atriz, empreendedora e foi eleita Miss Alemanha, em 2022. Defende pautas como sustentabilidade, trabalho digno para mulheres da periferia e a arte como forma de mudança de vida.



Antônio ‘Cara de Sapato’, lutador de MMA

Antonio Carlos Júnior, mais conhecido como Cara de Sapato, é um lutador de artes marciais mistas da categoria meio-pesado, que atualmente compete na PFL (Professional Fighters League), após uma passagem de oito anos pelo UFC (Ultimate Fighting Championship



Fred Nicácio, médico e fisioterapeuta

O médico Fred Nicácio tem 35 anos e nasceu em Campos dos Goytacazes, no Rio de Janeiro. É formado também em Fisioterapia e tinha quase 350 mil seguidores ao ser anunciado no reality.

Key Alves, jogadora de vôlei

A jogadora de vôlei Key Alves tem 23 anos e é de Bauru, em São Paulo. É líbero do clube Osasco São Cristóvão Saúde e também trabalha como influenciadora digital, tendo mais de 7 milhões de seguidores.



Marvvila, cantora de pagode

Kassia Marvila, nome real da cantora, começou a carreira cantando na igreja e já participou do programa “The Voice Brasil”, em 2016. Também já integrou um coral dedicado a soul music, chamado Coral Vibe.

Gabriel Santana, ator



Nascido em São Paulo (SP), o ator de 23 anos esteve recentemente no remake da novela “Pantanal”, na qual interpretou Renato, um dos filhos de Tenório (Murilo Benício) com Zuleica (Aline Borges).

Mc Guimê, cantor

Cantor e compositor, MC Guimê tem 30 anos e é casado. Nascido e criado em Osasco, em São Paulo, conta que veio de família humilde.

Pipoca

Paula, biomédica

Paula tem 28 anos, e é natural de Jacundá, no Pará. Biomédica, ela trabalha em um laboratório de análises clínicas de sua cidade.



Gabriel, administrador e modelo

Gabriel tem 24 anos e é de Ribeirão Preto, interior de São Paulo. Cresceu com pais separados, mas que sempre tiveram uma boa relação. Na pandemia,passou um tempo no interior e resolveu de mudar para Florianópolis e investir na carreira de modelo.



Cezar, enfermeiro

Natural de Salvador, na Bahia, o enfermeiro Cezar tem 34 anos e está solteiro. Atualmente mora em Brasília, onde trabalha na UTI neonatal e na emergência de dois hospitais.



Gustavo, fazendeiro

O fazendeiro e empresário Gustavo, de 27 anos, nasceu e cresceu em Sinop, no Mato Grosso, e hoje mora em Primavera do Leste, no mesmo estado. Começou a trabalhar muito cedo.



Larissa, professora de educação física

Larissa tem 24 anos e é professora de Educação Física. Nasceu em Sombrio, em Santa Catarina, e mudou-se para Criciúma, quando adulta, porque tinha o sonho de morar em uma cidade maior.



Ricardo, biomédico

Ricardo tem 30 anos e é biomédico. Natural de Aracaju, Sergipe, hoje mora na cidade de Ribeirão Preto, em São Paulo, onde trabalha atendendo moradores de periferia com exames de emergência.



Sarah Aline, psicóloga e analista de diversidade

Natural de Osasco, Sarah Aline tem 25 anos e cresceu em um lar cristão de pais missionários que visitavam unidades de detenção de menores infratores cantando rap e dando uma nova visão de mundo para os jovens.



Marília, maquiadora e influenciadora

A maquiadora e influenciadora Marília tem 32 anos, é natural de Natal, no Rio Grande do Norte, mas mora em Osasco, São Paulo. Ela vem de uma família humilde e, por isso, sua vida sempre foi bastante difícil financeiramente.



Cristian, empresário

Cristian, de 32 anos, é empresário de Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul. Na infância, foi modelo e chegou a morar em São Paulo com os pais para investir na carreira, mas a profissão não foi adiante.



Bruno, atendente de farmácia

Bruno nasceu em São José da Laje, cidade de Alagoas que fica na divisa com Pernambuco. Tem 32 anos e é atendente de farmácia. Conta que em sua região é conhecido como “princesa das fronteiras” e que é muito querido pelos clientes que atende no trabalho.



Tina, analista de marketing e modelo

Tina tem 29 anos e é analista de marketing e modelo. Nascida em Angola, mora há nove anos na capital de São Paulo. Veio para o Brasil para estudar e por aqui se graduou em Jornalismo e fez pós-graduação em Marketing.