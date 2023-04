Divulgação/Assessoria de Imprensa

O humor ao estilo stand up comedy ganha espaço na Mercadoteca. Nesta quinta-feira (20/4), às 20h30, o humorista curitibano Vitor Mestre apresenta o show Comédioteca, com entrada gratuita e censura livre.

Vitor Mestre também traz dois convidados para esta que será a primeira apresentação de stand up na Mercadoteca: Jefferson Todor e Gabriel Bueno, ambos com público cativo no cenário do humor paranaense.

Nesta performance, o jovem talento curitibano, de 22 anos, destila piadas para todas as idades. Temas como família, trabalho e as desventuras da vida moderna povoam seu repertório, que já foi apresentado em diversos bares da cidade e também em clubs especializados em comédia.

Com carreira iniciada há cinco anos, Vitor se inspirou após assistir uma apresentação de Todor, que virou seu amigo e incentivador. “Gostei muito da forma como ele transformava os próprios problemas em piadas e risos. Isto mudou minha forma de pensar”, relembra Vitor Mestre, que já dividiu o palco com destaques como Claudinho Castro, Cadu Scheffer, Brow Malaquias, Eduardo Jericó, Fernando Semmer e outros nomes conhecidos.

“Será uma honra fazer a estreia do humor stand up na Mercadoteca”, conclui Vitor Mestre, prometendo um bom programa para a véspera do feriado de Tiradentes (21/4).

Comédioteca na Mercadoteca

Quando: Quinta-feira (20/4), às 20h30

Endereço: Rua Paulo Gorski, 1309 – Mossunguê, Curitiba – PR

Reservas: (41) 98708-6700

Instagram: www.instagram.com/mercadoteca/