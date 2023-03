Foto: Rafaela Scremin

Em seu novo lançamento, a artista Any Soarez fala sobre como é o cenário artístico para mulheres. Assuntos como o machismo e falta de oportunidades são alguns dos temas abordados no single, que se chama Clubinho. A música, que é um misto dos gêneros pop e rap, é um feat com a cantora e compositora Jessi Kakys. Além disso, Clubinho tem a participação especial das artistas Nahla, Mestiça, Anjulha, Noe Carvalho e Flávia Oms.

A pesquisa feita pela UBC (Associação Brasileira de Compositores) aponta que 79% das mulheres na música já sofreram discriminação. O estudo contou com a participação de 252 mulheres que se dispuseram a relatar detalhes da sua realidade. “Diariamente mulheres são silenciadas e, no cenário artístico, isso não é diferente. Clubinho é uma junção de ideias, de diversas mulheres, que passam ou já passaram por algum tipo de discriminação”, conta Any Soarez.

