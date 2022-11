Michael Buble em Curitiba (foto: Franklin de Freitas)

Um dos grandes nomes da música internacional, Michael Bublé subiu no palco montado no Estádio Athletico Paranaense, nesta terça-feira (8), e fez mais um shw de uma bem-sucedida turnê, “An Evening With Michael Bublé”, lançada antes da pandemia.









































Michael Buble em Curitiba (foto: Franklin de Freitas)

Michael Buble em Curitiba (foto: Franklin de Freitas)

Michael Buble em Curitiba (foto: Franklin de Freitas)

Michael Buble em Curitiba (foto: Franklin de Freitas)

Michael Buble em Curitiba (foto: Franklin de Freitas)

Michael Buble em Curitiba (foto: Franklin de Freitas)

Michael Buble em Curitiba (foto: Franklin de Freitas)

Michael Buble em Curitiba (foto: Franklin de Freitas)

Michael Buble em Curitiba (foto: Franklin de Freitas)

Michael Buble em Curitiba (foto: Franklin de Freitas)

Michael Buble em Curitiba (foto: Franklin de Freitas)

















Michael Buble em Curitiba (foto: Franklin de Freitas)



Michael Bublé vendeu mais de 60 milhões de álbuns em todo o mundo ao longo de sua carreira, teve inúmeros singles no topo das paradas, realizou sete especiais da NBC, ganhou quatro Grammy Awards e vários Juno Awards como intérprete e compositor. Ele é um artista com certificado de multi-platina e seu álbum mais recente, ‘Love’, alcançou o primeiro lugar na Billboard Top 200. O astro ostenta ainda a impressionante marca de 12 bilhões de streams globais, sendo 217 milhões deles no Brasil.

O show tinha vários covers que iam de Elvis Presley a Bee Gees, de Marvin Gaye a Charles Chaplin. Em Curitiba, o setlist previsto era de ‘Feeling Good´, ‘Haven’t Met You Yet´, ‘L O V E´, ‘Such a Night´, ‘Sway´, ‘When You’re Smiling (The Whole World Smiles With You)´, ‘Home´, ‘Everything´, ‘Higher´, ‘To Love Somebody´, ‘Hold On´, ‘Smile´, ‘I’ll Never Not Love You´, ‘Fever´, ‘One Night´, ‘All Shook Up´, ‘Can’t Help Falling in Love´, ‘You’re the First, the Last, My Everything´, ‘It’s a Beautiful Day´, ‘Cry Me a River´, ‘How Sweet It Is (To Be Loved by You)´, ‘Save the Last Dance for Me´ e ‘Always on My Mind´.