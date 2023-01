Divulgação/Disney

Mila no Multiverso, primeira série nacional de ficção científica do Disney+, chega exclusivamente no serviço de streaming no dia 25 de janeiro. Dirigida por Julia Jordão, a produção traz jovens talentos em seu elenco, além da conceituada atriz Malu Mader como uma das protagonistas.

Veja o trailer:

A trama conta a história de Mila (Laura Luz), que em seu décimo sexto aniversário, descobre um dispositivo que pode levá-la para visitar universos paralelos à procura de sua mãe, Elis (Malu Mader). Logo, Mila percebe que este sumiço é só o começo de sua história, já que Elis, ao descobrir a existência de múltiplos universos, passa a ser perseguida por um grupo misterioso chamado ‘Os Operadores’. Mila vai precisar se adaptar rapidamente aos desafios e com a ajuda de seus amigos Juliana (Yuki Sugimoto), Vinícius (João Victor) e Pierre (Dani Flomin) irá em busca da sua mãe, vivendo assim a aventura mais incrível na exploração do vasto multiverso. Conheça mais sobre os personagens da produção:

Mila (interpretada por Laura Luz)

Curiosa, criativa, alegre e cheia de empatia. A jovem atriz Laura Luz interpreta Mila, uma adolescente de 16 anos afetuosa e calorosa. Cheia de empatia e carisma, ela é o tipo de garota que trata todos de igual para igual, faz amizades facilmente, se preocupa em lutar contra injustiças sociais e é a favor da diversidade.

Filha de Elis, uma grande cientista, Mila é criativa e curiosa. Apesar de seus medos, a jovem tem uma grande vontade dentro de si de explorar o mundo e conhecer as pessoas, vontade essa que a leva a grandes aventuras como as mostradas na trama.

Elis (Malu Mader)

Em Mila no Multiverso, a conceituada atriz carioca Malu Mader estreia no Disney+ para interpretar Elis, uma brilhante cientista e mãe da protagonista Mila (Laura Luz), com quem nem sempre tem uma relação fácil, principalmente por conta de seu trabalho que ocupa boa parte de seu tempo.

A relação entre as duas começa a mudar completamente quando Mila descobre o que Elis tanto fazia em seu laboratório. Essa descoberta irá levá-las para aventuras que nunca imaginaram viver em busca de uma reconexão entre mãe e filha.

Juliana (Yuki Sugimoto)

Interpretada por Yuki Sugimoto, Juliana é a melhor amiga de Mila. Impulsiva e sempre animada, a jovem está sempre em busca de novas aventuras. Mila admira a energia e coragem de Juliana e acha maravilhoso o fato da amiga simplesmente não ligar nem um pouquinho sobre o que os outros vão pensar dela.

Juliana não julga ninguém, mas também detesta ser julgada. Seu compasso moral é muito próprio e ela gosta de fazer suas próprias regras.

Vinícius (João Victor)

O jovem ator João Victor dá vida a Vinícius, um garoto que vive e ama os ideais do Instituto Alquímico de São Paulo – o internato que funciona como sistema de educação do Universo Alquímico, local onde Mila também estuda quando chega por lá.

Vinícius simplesmente ama o Instituto. Se sente acolhido e valorizado pela instituição e quando percebe que a escola que tanto ama está em risco, sofre como se fosse um ataque direcionado à sua família. Ele conhece a história do Instituto de cor e é o tipo de pessoa que sente arrepios de felicidade ao colocar as mãos em um livro raro. Seu sonho é, um dia, se tornar reitor.

Pierre (Dani Flomin)

Interpretado pelo jovem músico e ator Dani Flomin, Pierre é um caso curioso no Multiverso. Aos treze anos, ele presenciou um evento cósmico raríssimo que fez com que sua consciência fosse fragmentada: agora, a consciência de Pierre habita todos os universos do Multiverso ao mesmo tempo. Isso faz com que sua cabeça funcione de maneira extremamente confusa, com uma profusão de pensamentos e experiências vindas de realidades diferentes, de maneira simultânea.

Estar em tantos universos é transtornante e causa em Pierre muitas dores de cabeça. Por conta disso ele está sempre mexendo em seu dodecaedro. O movimento constante das mãos ajuda o menino a focar no momento e sentir menos essa confusão mental.

Além do elenco citado acima, Mila no Multiverso conta com Duda Oliveira, Rafaela Mandelli, Felipe Montanari, Danilo Moura, Amanda Lyra e Jader Januário no elenco. Produzida pela Boutique Filmes e Non Stop, a série é dirigida por Julia Jordão e Jéssica Queiroz. A produção executiva é assinada por Tiago Mello, com criação e roteiros de Cássio Koshikumo e Janaina Tokitaka.