Recentemente, Miley Cyrus presenteou o público com um novo single. A canção”Flowers” foi lançada na semana passada e continua ocupando as principais posições nas plataformas de áudio e vídeo. Entretanto, o que tem chamado atenção são os trechos que trazem uma indireta para Liam Hemsworth, ex-marido da artista. Na primeira parte da música, Miley canta: “nós éramos certos até não sermos mais” e “construímos uma casa e a vimos queimar”, relembrando o incêndio na casa do casal em 2018.

Em outro momento, a cantora ressalta que “não queria deixá-lo” e que “começou a chorar”. No refrão, a eterna Hannah Montana destaca que pode “comprar flores para ela mesma”, “sair para dançar com ela mesma”, “conversar consigo mesma” e finaliza dizendo que pode “amar melhor do que você pode”, em uma possível referência ao ex.

De acordo com informações publicadas pelo Radar Online, Miley tentou conversar com Liam em novembro do ano passado antes do lançamento da música para tentar construir uma nova relação de amizade. Mas as tentativas não obtiveram sucesso, pois o ator não quer nenhum contato com ela. Ainda segundo fontes do site, a cantora teria comprado uma casa no valor de US$ 8 milhões perto do local onde Hemsworth reside.

O casal ficou junto por mais de uma década, mas o casamento aconteceu no final de 2018. Em agosto de 2019, entraram com o pedido de divórcio, sendo o processo finalizado somente em 2020.