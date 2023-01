MIS-PR inicia nesta terça (24/01) programação gratuita com atividades para públicos de todas as idades

A partir da próxima terça-feira (24), o Museu da Imagem e do Som do Paraná oferece uma diversificada programação com atividades que acontecem no museu. Dentre os eventos que compõem esta agenda de férias estão oficinas, visita guiada e sessões de cineclube que dialogam com o espaço e a função museal do MIS-PR.

OFICINA PARA CRIANÇAS – Voltada para o público infantil, a Oficina de Audiovisual para Crianças acontece nos dias 24 e 31 de janeiro, às 15h. Por meio de seu próprio celular ou tablet, os pequenos participantes irão aprender cinema e enquanto brincam.

Com 20 vagas para cada turma, a inscrição pode ser pelo formulário online, clicando AQUI.

VISITA NOTURNA GUIADA – A visita noturna guiada acontecerá no dia 31 de janeiro. Com início às 19h, os visitantes passarão por todas as exposições em cartaz no MIS, com abordagens sobre os conteúdos das exposições, o histórico da instituição, o trabalho e conceito por trás do MIS e a história do Palácio da Liberdade, prédio histórico que abriga o museu. Nessa data, também haverá a exibição do filme “Eu te Amo, Bressan”, de Gabriel Borges.

A atividade tem 30 vagas disponíveis e os interessados devem se inscrever por meio do e-mail educativomis@secc.pr.gov.br fornecendo nome, RG, número de contato e escolaridade. Menores de idade poderão participar com a presença de um responsável maior de idade.

CINECLUBE DE FÉRIAS – Todas as quintas e sextas-feiras a partir do dia 26, às 14h, o MIS-PR oferece sessões de cinema no Cineclube de Férias, projeto que dá destaque às produções do cinema paranaenses. Para a estreia, será exibido o filme “Paisagens de Meninos”, de Fernando Severo.

Às sextas, o Cineclube exibe especialmente produções que dialogam com duas exposições em cartaz no museu, alternando as sessões semanais entre as obras “Helmuth Wagner – Alma da Imagem”, de Fernando Severo, e “Tiomkim – Trilha sonora para uma vida inquieta”, de Estefan Silveira.

O documentário sobre Tiomkim se relaciona ao acervo do cineasta, presente no museu com diversos objetos pessoais do multiartista. Já a sessão que retrata a vida de Helmuth Wagner está ligada à exposição “Kalk – 91 anos de história”, visto que o fotógrafo era o antigo sócio de José Kalkbrenner, homenageado da mostra.

Serviço:

Rua Barão do Rio Branco, 395, Centro – Curitiba – Paraná

Horário de funcionamento: terça-feira a domingo, das 10h às 18h

Entrada gratuita