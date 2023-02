Kraw Penas/SEEC

Nas tardes de 8 e 15 de fevereiro, às 17h, o Museu da Imagem e do Som do Paraná (MIS-PR) promove apresentações musicais gratuitas em seu espaço, finalizando a programação de férias do museu.Quem dá o início à programação musical é o Double Shot Trio, com os músicos Ademir, Vlad e Joe Ferriday, animando a tarde no estilo rock e rockabilly. Já no dia 15, o trio curitibano Frugale, composto por Níccolo B. Santana, Lucas “Pot” Vautier e Vinicius Vianna, surpreende tocando uma mistura de rock e blues e as mais diversas influências musicais contemporâneas.

