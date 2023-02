Mocidade Azul desfila em Curitiba (Crédito: Valquir Aureliano)

A escola de sama Mocidade Azul é a campeã da Divisão Especial do Carnaval de Curitiba. O resultado foi divulgado na noite dessa segunda-feira (dia 20). A Mocidade Azul recebeu 179,70 dos jurados, ficando à frente da Acadêmicos da Realeza (179,00), da Enamorados do Samba (178,70), da Imperatriz da Liberdade (178,00) e da Internautas (164,60).

O RESULTADO

Mocidade Azul 179,70

Realeza 179,00

Enamorados 178,70

Imperatriz 178,00

Internautas 164,60

Mocidade Azul recebe o troféu de campeã (Crédito: Valquir Aureliano)

Clique aqui para ver fotos do desfile da Mocidade Azul e das outras escolas.

O desfile das escolas do Grupo Especial ocorreu no sábado, na Marechal Deodoro, no Centro de Curitiba, e contou com público de 18 mil pessoas.

Vice-campeã do último desfile antes da pandemia, em 2020, a Mocidade Azul brilhou na avenida, conforme destaca o seu enredo “Em busca do brilho… do brilho do seu olhar ao ver a Mocidade passar”. A escola mostrou o fascínio dos homens pelos elementos reluzentes, desde os tempos pré-históricos até a modernidade – o fogo, as pedras preciosas, o ouro, as estrelas, e agora, na contemporaneidade, o brilho da ciência e da tecnologia, representado pela vacina e pelos aparelhos celulares.

Clique aqui para saber como ficou a Divisão de Acesso em 2023.