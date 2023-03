Divulgação

Na terça-feira, dia 28 de março, o Teatro Positivo recebe uma das companhias de dança de maior sucesso em todo o mundo, com uma obra que mistura dança, acrobacia e artes plásticas. Produzido pela Dellarte, o espetáculo Viva MOMIX faz parte da programação especial de 15 anos do Teatro Positivo.Apesar da tradição de 40 anos de apresentações no mundo inteiro, o MOMIX é uma companhia de dança contemporânea com uma performance musical, interativa e visual, tudo combinado em uma experiência única para o público. Inspirada na beleza do movimento, a equipe dirigida por Moses Pendleton vem arrebatando plateias por onde passa.

