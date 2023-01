MON – Colônia de Férias 2023 –

Entre os dias 24 e 27 de janeiro, o Museu Oscar Niemeyer (MON) promove uma série de atividades para as crianças. As palavras “imaginar, investigar, descobrir e compartilhar” inspiraram a programação especial. Elas representam a essência das ações educativas, com oficinas dirigidas, atividades em grupos, brincadeiras, dinâmicas e novas experiências que irão se conectar com o museu e as suas exposições, promovendo a criatividade e a sensibilização para a arte entre crianças e adultos.

As atividades vão ocupar diversas áreas do MON, como o Olho, o Espaço de Oficinas e a área externa (gramado do museu e Vão-livre), oportunizando novas experiências individuais, sensoriais e coletivas.

A programação é direcionada para crianças entre 7 e 10 anos que devem estar acompanhadas de um adulto responsável. Diariamente, uma das ações sempre será um ateliê aberto que funcionará das 13h30 às 17h (com entrada permitida até 16h30), no Espaço de Oficinas. Nas atividades será possível experimentar algum material ou técnica pelo tempo que cada um achar ideal. Para participar é necessário adquirir o ingresso para entrada no museu.

Outras duas oficinas serão realizadas diariamente. Com 1h30 de duração, elas são gratuitas e têm limite de 20 crianças por atividade. A primeira tem início às 13h30 e a segunda às 15h30. As inscrições são sujeitas à lotação e devem ser feitas 30 minutos antes em frente ao Salão de Eventos. Durante toda a programação a criança deve estar acompanhada de até um adulto responsável (um adulto poderá acompanhar até duas crianças inscritas).

NOVIDADE – Em 2023, o MON também oferta oficinas e atividades para crianças entre 2 e 3 anos completos. A programação acontece no dia 24 janeiro (terça-feira), das 10h30 às 11h30, no Espaço de Oficinas. Para participar basta adquirir o ingresso de entrada no Museu. São 10 vagas, sendo necessário chegar 15 minutos antes. É obrigatário o acompanhamento por um ou dois adultos. Sujeito à lotação.

Confira a programação completa para escolher as atividades que deseja:

24/01 – Terça-feira | IMAGINAR

10h30 às 11h30 – Imaginar o MON com pequenos passos (atividade destinada às crianças entre 2 e 3 anos completos)

Local: Espaço de Oficinas (subsolo)

Por meio de investigações e ações multissensoriais, o objetivo dessa atividade é proporcionar para os pequenos caminhantes um contato sensível com a arte, bem como com o espaço do museu. Nessa ação as crianças serão protagonistas das suas próprias experiências.

Necessária inscrição 15 minutos antes. Sujeito à lotação. Obrigatória a participação de um adulto.

13h30 às 17h (entrada permitida até 16h30)

Ateliê aberto de argila

Local: Espaço de Oficinas (subsolo)

Será possível criar uma escultura nova, pensar em algo que ninguém nunca fez? Ou ainda, você já imaginou como seria modelar de olhos fechados? Nesse ateliê aberto de argila convidamos você para imaginar outras formas de criar.

Sem inscrição prévia, basta chegar ao local e participar. Sujeito à lotação. Necessária aquisição de ingresso para entrar no museu.

13h30 – Dança das Esculturas

Ponto de encontro: Salão de Eventos

Prepare-se para movimentar o seu corpo. Imagine um movimento que você nunca fez antes. Não esqueça de compartilhar conosco. Neste dia vamos ocupar o Pátio das Esculturas de diferentes formas enquanto pensamos: as esculturas possuem movimento? Como nosso corpo se comporta no espaço?

Necessária inscrição meia hora antes da atividade. Sujeito à lotação.

15h30 – Universo Coletivo

Ponto de encontro: Salão de Eventos

Imagine que você está conhecendo um lugar completamente novo, em um novo universo. Como seriam os animais? Partindo de uma contação de história da cosmologia Senufo, a proposta será criar um novo animal para compor um universo coletivo através do desenho.

Necessária inscrição meia hora antes da atividade. Sujeito à lotação.

25/01 – Quarta-feira | INVESTIGAR

13h30 às 17h (entrada permitida até as 16h30)

Ateliê aberto de cores

Local: Espaço de Oficinas (subsolo)

Como seria fazer uma colagem sem cola e uma pintura sem tinta? Nessa oficina vamos provar que isso é possível. Utilizando cores, transparências e vidro vamos investigar as cores e criar composições que vão deixar o espaço de oficinas super colorido.

Atividade sem inscrição prévia, basta chegar ao local e participar. Sujeito à lotação. Necessária aquisição de ingresso para entrar no museu.

13h30 – Caça às sombras

Ponto de encontro: Salão de Eventos

Já parou para investigar as sombras que estão à sua volta? Nesta atividade vamos caçar sombras e registrá-las em desenho. Para isso, escolhemos uma exposição repleta de sombras inusitadas: “Invisível e Indizível” do artista Jaume Plensa, em cartaz no Olho.

Necessária inscrição meia hora antes da atividade. Sujeito à lotação.

15h30 – Pintura com luz

Ponto de encontro: Salão de Eventos

A inspiração desta vez será a exposição “Luz e Espaço”. Vamos usar o espaço a luz como suporte e material para as nossas “pinturas de luz”. Registraremos isso tudo em fotografias, pela técnica conhecida como “Light Painting”. Venha investigar como os nossos movimentos podem criar diferentes tipos de traços.

Necessária inscrição meia hora antes da atividade. Sujeito à lotação.

26/01 – Quinta-feira | DESCOBRIR

13h30 às 17h (entrada permitida até as 16h30)

Ateliê aberto de desenho

Local: Espaço de Oficinas

Neste ateliê de desenho você poderá experimentar diversas formas de desenhar, como desenhar no vidro, desenhar com uma linha só ou de um jeito completamente inusitado. A partir de propostas criadas pelo Educativo a oficina se tornará palco para diversas descobertas e desafios.

Sem inscrição prévia. Basta chegar ao local e participar. Sujeito à lotação de espaço. Necessária aquisição de ingresso para entrar no Museu.

13h30 – Paisagens Costuradas

Ponto de encontro: Salão de Eventos

Como você percebe a paisagem? A partir de uma expedição sensorial na área externa do MON, vamos expandir nossa capacidade de sentir a paisagem à nossa volta, além de coletar alguns vestígios materiais. Esses fragmentos do mundo com suas cores, formas e texturas vão ser colados ou costurados em outras imagens. Esta atividade está relacionada com a obra de Mariana Palma, artista da exposição “Afinidades-Elas”.

Inscrição meia hora antes da atividade. Sujeito à lotação.

15h30 – Expedição criativa, uma oficina ambulante

Ponto de encontro: Salão de Eventos

Como ver com outros olhos um lugar que você já conhece? O que ainda não descobrimos no MON? Essas perguntas que guiarão nossa investigação pelo museu, vão nos levar a lugares e sensações únicas, capazes de transformar nossa percepção do espaço.

Inscrição meia hora antes da atividade. Sujeito à lotação.

27/01 – Sexta-feira | COMPARTILHAR

13h30 às 17h (entrada permitida até as 16h30)

Ateliê aberto de monotipia

Local: Espaço de Oficinas

A monotipia é uma técnica na qual realizamos apenas uma cópia de cada desenho, geralmente feito com tinta. Nesse ateliê você vai aprender como fazer isso para depois compartilhar os vestígios do seu desenho com as outras pessoas, resultando em produções com sobreposições de cores e traços.

Sem inscrição prévia, basta chegar ao local e participar. Sujeito à lotação de espaço. Necessária aquisição de ingresso para entrar no museu.

13h30 – Pintura por um fio

Ponto de encontro: Salão de Eventos

Como pintar com um pincel de apenas um fio? Tendo como inspiração obras da artista Vera Martins, nas quais ela usa o que chama de “pincel chicote”, vamos criar nossos próprios pincéis e realizar uma pintura coletiva com muito movimento. Prepare-se para compartilhar com a gente uma grande pintura.

Necessária inscrição meia hora antes. Sujeito à lotação.

15h30 – Soprando Cores

Ponto de encontro: Salão de Eventos

As bolhas podem pintar? Nesta oficina vamos unir duas coisas capazes de divertir qualquer um: bolhas de sabão e cores. Venha compartilhar essa curiosa experiência com a gente e descobrir novas formas de colorir.

Necessária inscrição meia hora antes da atividade. Sujeito à lotação.

Serviço

Colônia de Férias do MON

Para crianças de 7 a 10 anos (e um adulto responsável):

Entre os dias 24 e 27 de janeiro

Ateliê

13h30 até às 17h (entrada permitida até 16h30)

No Espaço de Oficinas

Oficinas

As atividades acontecem em dois horários: 13h30 e 15h30

Inscrições devem ser feitas 30 minutos antes.

Limite de 20 crianças por horário

Ponto de encontro: Salão de Eventos

Para crianças entre 2 e 3 anos completos (e um ou dois adultos responsáveis):

Oficinas e atividades

Dia 24 de janeiro (terça-feira)

10h30 às 11h30

No Espaço de Oficinas

É necessário chegar com 15 minutos de antecedência

10 vagas por dia, sujeito à lotação.

Mais informações pelo fone: (41) 3350-4468.

Há atividades gratuitas e para outras é necessário comprar o ingresso de entrada no MON

R$ 30,00 (inteira) e R$ 15,00 (meia-entrada) para professores e estudantes com identificação; doadores de sangue; pessoas com deficiência; titulares da ID Jovem; portadores de câncer com documento comprovatório.

Entrada gratuita para menores de 12 anos e maiores de 60 anos.

Museu Oscar Niemeyer

Rua Marechal Hermes, 999

Curitiba – Paraná

museuoscarniemeyer.org.br