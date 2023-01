O Museu Oscar Niuemeyer: palco de uma colÔnia de férias voltada à arte (Divulgação)

Entre hoje e sexta-feira (27), o Museu Oscar Niemeyer (MON) promove uma série de atividades para as crianças. As palavras “imaginar, investigar, descobrir e compartilhar” inspiraram a programação especial. Elas representam a essência das ações educativas, com oficinas dirigidas, atividades em grupos, brincadeiras, dinâmicas e novas experiências que irão se conectar com o museu e as suas exposições, promovendo a criatividade e a sensibilização para a arte entre crianças e adultos.

