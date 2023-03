Poty, Entre Dois Mundos (Roberto Dziura Jr/AEN)

A arte é para todos. Seguindo na missão de reaproximar o público com mais de 60 anos do Museu Oscar Niemeyer (MON), a instituição apresenta a primeira edição do Arte para Maiores em 2023. Este encontro ocorrerá em duas etapas, nos dias 7 e 14 de março, ambas centradas na vida e na obra do desenhista curitibano Poty Lazzarotto.

