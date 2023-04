Reprodução/Delson Uchôa

O Museu Oscar Niemeyer (MON) realiza a exposição “Pintura Vingada”, do artista alagoano Delson Uchôa, que será inaugurada no dia 18 de abril, na Sala 1.

Com curadoria de Moacir dos Anjos e curadoria-adjunta de Steve Coimbra, a mostra reúne 26 obras que transitam por todo o processo criativo do artista.

“Se a arte proporciona uma reconexão com nossa essência, a obra do contemporâneo Delson Uchôa sensibiliza ao provocar genuínas emoções em seu público”, afirma a diretora-presidente do MON, Juliana Vosnika.

Ela informa que, nesta exposição individual, o artista apresenta obras que trazem uma coleção de vivências e experiências. “Talvez por este imenso legado, proporcionam enriquecedoras trocas com o visitante”, comenta.

Seu trabalho reúne pinturas e objetos de arte com escalas elevadas e variados suportes, como tecido, couro, resina, borracha e lona. A exposição “Pintura Vingada” ainda inclui fotografias de autoria do artista.

Para a secretária da Cultura Luciana Casagrande Pereira, é uma grande honra receber o emblemático artista da chamada “Geração 80” no MON e proporcionar esse encontro com o público paranaense. “A obra de Delson Uchôa é a prova da universalidade da arte, representando o Brasil em bienais internacionais. Agora, nós teremos o prazer de compartilhar de sua expressão artística”, afirma.

Segundo o curador Moacir dos Anjos, a pintura de Delson Uchôa é matéria viva, uma experiência que transforma o olhar. “Suas pinturas são clarões: primeiro cegam e só depois iluminam. Em todas, há uma cor quente que domina o espaço pintado – quase sempre de grandes dimensões – e seu entorno próximo, provocando o estímulo alongado da retina”, diz.

Integrante da “Geração 80”, Uchôa reúne na mostra um pouco de sua extensa trajetória, que inclui passagens nas bienais de Veneza, São Paulo, Havana e Cairo. Suas obras também integram coleções de instituições diversas, confirmando a importância de seu trabalho.

SOBRE O MON

O Museu Oscar Niemeyer (MON) é patrimônio estatal vinculado à Secretaria de Estado da Cultura. A instituição abriga referenciais importantes da produção artística nacional e internacional nas áreas de artes visuais, arquitetura e design, além de grandiosas coleções asiática e africana. No total, o acervo conta com aproximadamente 14 mil obras de arte, abrigadas em um espaço superior a 35 mil metros quadrados de área construída, o que torna o MON o maior museu de arte da América Latina.

Serviço

Exposição “Pintura Vingada”, de Delson Uchôa

Sala 1

Abertura: dia 18 de abril, 19h

www.museuoscarniemeyer.org.br